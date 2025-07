Google indemnizará al hombre que apareció desnudo en su plataforma de mapeo

Logo de Google en el campus de la sede central en Mountain View, California (Estados Unidos). Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre que demandó a Google por captarlo desnudo con la cámara Street View en el patio de su casa, en la ciudad argentina de Bragado, recibirá una indemnización de unos US$12.500, según un fallo de la justicia difundido este jueves por la prensa local.

El demandante fue fotografiado de espaldas cuando el móvil del gigante tecnológico hacía un mapeo de la ciudad, ubicada a 210 km al oeste de la capital argentina, Buenos Aires.

La imagen mostraba el frente de la vivienda desde un ángulo tal que permitía ver al dueño de la casa en el patio interior. Por norma general, la plataforma difumina los rostros, pero en este caso el sujeto, aunque desnudo, aparecía de espaldas.

La víctima supo de la existencia de la fotografía cuando fue difundida por el noticiero local y replicada por las redes sociales. Se sintió tan humillado que decidió recluirse en su propiedad.

La demanda argumentó que, pese a que no se mostró su rostro, la identificación del domicilio lo hizo fácilmente reconocible en esta pequeña localidad, razón por la cual fue objeto de burlas de sus vecinos y de sus colegas en el trabajo.

La justicia entendió que debía ser indemnizado por violación del derecho de imagen y de intimidad, por lo que fijó una compensación de 16 millones de pesos (unos US$12.500 al cambio oficial), en concepto de reparación por daños a la dignidad.

La condena fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que rechazó recursos de Google Argentina y Google Inc. La justicia reconoció que la empresa cuenta con los permisos para la tarea que realiza, pero le ordenaron eliminar la imagen porque “nadie quiere aparecer a los ojos del universo tal como Dios lo envió al mundo”, indicó el fallo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com