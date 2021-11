Con las nuevas disposiciones relacionadas con el ingreso de las personas vacunadas a Estados Unidos, presentamos una guía con algunas de las visas para poder viajar o permanecer en el país norteamericano, entre los más de cuarenta tipos que existen.

Si bien las visas que son más solicitadas son las de turismo y negocios, también existen unas vinculadas al intercambio comercial, como es el caso de la visa E-1, pensada para el intercambio de productos y/o servicios entre Colombia y Estados Unidos. Este deber ser sustancial, en el sentido de cantidad y continuidad de volumen de intercambio, y es otorgada por un período de 2 a 5 años. El trámite se puede hacer ante el Departamento de Inmigración en Estados Unidos o ante la Embajada Americana. Por su parte, la visa E-2 está relacionada con la inversión, que debe ser sustancial para asegurar el éxito de la compañía. El porcentaje de la inversión exigida para una operación de bajo costo es generalmente mayor que una de alto costo. La inversión debe ser real para obtenerla.

Una de las visas más atractivas es la de talento extraordinario, dirigida, por ejemplo, a los artistas que reciben premios y/o reconocimientos nacionales o internacionales.

También están las visas L-2 y H-4, que aplican para cónyuges e hijos menores de 21 años, no casados, de trabajadores temporales no inmigrantes. Recientemente, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) informó que logró un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que flexibiliza la solicitud y renovación de aquellos documentos. La AILA dijo en un comunicado que los cónyuges con la visa L-2 ya no tendrán que solicitar el documento de autorización de empleo (EAD por sus siglas en inglés) para trabajar en el país y, por su parte, los cónyuges con la visa H-4 podrán recibir una prórroga automática de su autorización de empleo mientras está en trámite la renovación de su EAD.

Finalmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos actualizó la lista de países que pueden acceder a una visa del programa H-2, la única categoría que aplica para profesionales, no profesionales, ciudadanos con entrenamiento o sin conocimiento alguno, que quieren conseguir un contrato de trabajo de menos de un año en Estados Unidos. Desde el pasado miércoles, 10 de noviembre, los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, Haití, Mauricio, República Dominicana y Santa Lucía pueden aplicar a este tipo de visas. Varios países de la región también aparecen en el listado. Estos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay (con limitaciones), Perú y Uruguay.

