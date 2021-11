¿Quiere trabajar legalmente en EE. UU.? Conozca el programa de visas H-2

Miles de personas en América Latina sueñan con conseguir un trabajo en los Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida. No todos saben que hay una manera legal que facilita las cosas. Para ellos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese país (USCIS, por sus siglas en inglés) tiene dos buenas noticias.

En primer lugar, el USCIS ha actualizado la lista de países que pueden acceder a una visa del programa H-2, la única categoría que aplica para profesionales, no profesionales, ciudadanos con entrenamiento o sin conocimiento alguno que quieren conseguir un contrato de trabajo de menos de un año en Estados Unidos.

Desde el pasado miércoles, 10 de noviembre, los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, Haití, Mauricio, República Dominicana y Santa Lucía pueden aplicar a este tipo de visas. Varios países de la región también aparecen en el listado. Estos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay (con limitaciones), Perú y Uruguay.

La segunda noticia positiva para estas personas que aspiran a conseguir un empleo de manera legal en Estados Unidos es que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo anunciaron en mayo que ampliarían el límite de visas tipo H-2B hasta finales del año fiscal en curso. Eso quiere decir que hay más oportunidades de acceder a una visa de trabajo temporal.

¿Qué son las visas del programa H-2?

Son visas especiales para trabajadores que cuentan o no con experiencia o preparación en una labor y que tienen o no un título académico. Hay dos tipos de visas en esta categoría: las de tipo A, las cuales se usan para los empleados que trabajan en el sector agrícola, y las de tipo B, las cuales se usan para los trabajadores no agrícolas.

“Los programas de visa H-2A y H-2B permiten que los empleadores estadounidenses traigan nacionales extranjeros a Estados Unidos para ocupar posiciones en empleos agrícolas y no agrícolas, respectivamente”, recalca el USCIS.

Le recomendamos: ¿Cuánto se demora en sacar la visa en Colombia? Así están los tiempos de espera

Roque Leonel Rodríguez, experto en migración de República Dominicana, le explicó a Listín Diario que este tipo de visas se las dan usualmente a estudiantes que quieren trabajar en el verano en Estados Unidos para hacer el mantenimiento de parques o para limpiar la nieve, pero también para profesionales en áreas donde no se requiere tanta preparación, como en oficios de plomería, construcción, limpieza o cuidado de personas. Para estos últimos se usa la visa H-2B. Quienes aplican a la visa H-2A suelen terminan trabajando en plantas procesadoras de alimentos y en oficios de siembra y cosecha.

En 2020, Estados Unidos otorgó 65.716 visas H-2B. Estas fueron concedidas, en su mayoría, a jardineros, trabajadores forestales y cortadores de carnes. México lideró el mayor número de visas tipo H-2B recibidas con un 74,7 % del total.

¿Cómo es el proceso para acceder a una visa de este tipo?

Rodríguez señaló dos etapas en el proceso. Cabe destacar que, para acceder a este tipo de visas, es necesario contar con un patrocinador. Es decir, debe buscar una empresa estadounidense que esté interesada en contratarlo, pues no podrá solicitar la visa por su cuenta.

En primer lugar, su potencial empleador deberá presentar una petición en su nombre ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Este solicita una Certificación de Empleo Temporal para Mano de Obra Extranjera y un formulario I-129. Usted deberá contar con pasaporte vigente y, aunque no en todos los casos, un buen manejo del inglés.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene que certificar que no hay nadie más disponible en el país para el trabajo. Para esto da un plazo, aproximadamente de un mes, tras poner el anuncio público de la oferta de empleo. Si se encuentra que a nadie le interesa el trabajo, el Departamento de Trabajo aprueba que el solicitante pueda trabajar en el país.

Luego tendrá que tramitar la visa de trabajo del programa H-2 que se ajuste a sus intereses a través del consulado o la embajada en su país. No se deje engañar: ningún supuesto reclutador o agente le puede solicitar dinero a cambio de un puesto de trabajo. El único gasto que debe hacer es el pago de la visa, cuyo costo es de US$160.

Le recomendamos:

👀 ¿Busca visa para EE. UU.? Tendrá que vacunarse primero

🌎 Todo lo que necesita saber para sacar el pasaporte: citas, costos y demoras

📄 Cambiarán las reglas: todo lo que necesita saber si va a viajar a EE. UU.

La visa es de carácter temporal y el empleador debe demostrar que no ha contratado a trabajadores antes para ese servicio y que le ha surgido la necesidad de buscar empleados debido a un evento o patrón de eventos inesperados. Existe la posibilidad de que le renueven el permiso, pero tenga en cuenta que el periodo de estadía máximo a través de este programa es de tres años. Luego de este tiempo, los beneficiarios de la visa H-2B tendrán que salir de Estados Unidos para poder solicitar la readmisión bajo el mismo programa.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.