Petro celebra el supuesto restablecimiento del diálogo entre Venezuela y oposición

A través de Twitter, el presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró el supuesto restablecimiento de los diálogos entre el Gobierno venezolano y la oposición. “Saludo el reinicio de las negociaciones. El desbloqueo de Venezuela es fundamental para la prosperidad de su pueblo y la disminución de los éxodos hacia Estados Unidos”.

Saludo el reinicio de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. El desbloqueo de Venezuela es fundamental para la prosperidad de su pueblo y la disminución de los éxodos hacia EEUU.https://t.co/AviJUl2oh5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2023

Según se lee en el País, tras citar al medio venezolano Efecto Cocuyo, el Ejecutivo venezolano aprobaría el regreso a las conversaciones, estancadas desde 2021 en México. Detrás de eso, de acuerdo con el medio español, estarían los varios acercamientos que han tenido Caracas y Washington en el último tiempo. De hecho, desde hace meses, se viene hablando de unos contactos secretos en Doha, Catar, en los que habrían participado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro, y Juan González, asesor de Joe Biden. Además, justo esta semana, Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, se reunió con el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, que ha servido como mediador en el asunto.

Pero no solo es eso: hace unos días, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Venezuela para reanudar la deportación de migrantes, tras años de haber congelado esta práctica, y el chavismo ha presionado insistentemente en el levantamiento de las sanciones sectoriales e individuales que mantiene el Departamento del Tesoro en contra de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que han afectado al comercio y a la economía del país. Ahora bien, según Reuters, no está claro si una flexibilización de sanciones sería inmediato al regreso a las negociaciones en México o tendría que esperar mayores gestos del gobierno de Maduro para concretarse.

Por su parte, Estados Unidos ha dado algunas licencias a Chevron y las europeas Eni y Repsol para vender crudo venezolano, con el fin de saldar deudas que tiene la petrolera estatal con las compañías extranjeras. Reuters asegura que se ha avanzado en estas conversaciones para ampliar este mismo esquema a otras empresas que han solicitado a las autoridades estadounidenses estas excepciones.

Sin embargo, el punto que sigue pendiente, y que es un tema sensible entre las partes, es el establecimiento de unas elecciones democráticas y libres, que son un pedido de Estados Unidos y de otros países, y que, hasta el momento, no tienen una fecha concreta. Ahí es donde chocan el Gobierno con sus críticos: desde hace dos años, la oposición insiste en la liberación de presos y activistas políticos, que suman más de 200, y garantías para las elecciones presidenciales previstas para 2024, como revocar las inhabilitaciones a los candidatos. Por su parte, Maduro, entre otras cosas más, pide la liberación de Alex Saab. Hasta ahora, las partes solo han firmado un acuerdo para el uso de dinero venezolano congelado en cuentas en el exterior para necesidades humanitarias en el país, a través de un fondo administrado por las Naciones Unidas. Sin embargo, eso no ha logrado concretarse.

