Hallan muerto a Lucas Gámez, un niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Imagen de referencia: voluntarios trabajan en la remoción de escombros luego del doble terremoto en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Xaume Olleros

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Lucas Gámez, un niño de nueve años que era buscado desde hace dos semanas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, fue hallado sin vida este miércoles entre los escombros de un edificio del estado La Guaira, según confirmó la Cancillería argentina.

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Gámez, hijo de padres venezolanos pero nacido en Argentina, fue hallado por un grupo de rescatistas brasileños que trabajaba en la zona donde se derrumbó el edificio en el que se encontraba al momento de los terremotos.

Cuando ocurrieron los sismos, el niño estaba con sus tíos, con quienes había pasado el día en la playa de La Guaira. Desde entonces, Gámez fue buscado intensamente por rescatistas de distintos países, incluidos varios equipos argentinos que viajaron a Venezuela para colaborar con las tareas de búsqueda.

El pasado lunes, familiares del niño se acercaron a la zona de los escombros entre los que fue hallado posteriormente. La idea que tenían era celebrar su noveno cumpleaños y transmitirle fuerzas, confiando en que aún estaba con vida.

Según la prensa local, la familia de Gámez se había radicado en Argentina en 2013 y regresó a Venezuela a comienzos de este año por motivos personales.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon especialmente a La Guaira, un estado costero central contiguo a Caracas, y han dejado al menos 3.685 fallecidos y más de 16.700 heridos.

Además de enviar brigadistas, médicos y ayuda humanitaria, el Gobierno de Argentina desplegó días después de los sismos una misión consular humanitaria en Venezuela, donde no cuenta con representación diplomática, para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados.

Las últimas cifras oficiales difundidas por las autoridades argentinas detallaron que seis ciudadanos fallecieron producto de los terremotos, mientras que se registraron ocho solicitudes para encontrar a argentinos que están desaparecidos.

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