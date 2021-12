Hombre condujo más de 170 km para cocinarle a víctimas de los tornados en EE. UU.

La comunidad de Mayfield, en Kentucky, ha comenzado a recolectar comida para bebés tras la destrucción causada por los tornados del pasado 11 de diciembre. Foto: Agencia AFP

Hace unos días, por lo menos 30 tornados devastaron varias ciudades a lo largo de Estados Unidos. Kentucky fue el estado más afectado con 74 muertos, entre ellos un bebé de dos meses. Ante este evento tan desolador, Jimmy Finch, un ciudadano estadounidense de Tennessee, decidió ayudar a la comunidad de cualquier forma, así que condujo más de 170 kilómetros desde su casa en Clarksville, Tennessee, hasta Mayfield, uno de los pueblos que quedó en las ruinas en Kentucky, para cocinarle a sus residentes, de acuerdo con The Washington Post.

Al escuchar la noticia del tornado y enterarse de que muchas familias afectadas habían buscado refugio en ciudades aledañas o en hoteles, Finch pensó en aquellas personas que no podían costear un hotel o no tenían familiares cercanos y estaban estancados en medio de la destrucción sin posibilidad de conseguir comida.

Finch se levantó a las 4 a. m. y le pidió prestado el asador a su primo, lo montó en su camioneta y llenó el vehículo de comida. Consiguió: salchichas, pollo, hamburguesas de carne y de soya, carne congelada y agua.

Al preguntarle por qué decidió movilizarse hacia Kentucky, Finch, de 42 años, respondió: “Sé que no tienen luz, eso quiere decir que no tienen ningún electrodoméstico funcionando, no hay restaurantes o agua potable. Así que pensé en hacer lo que podía: llevarles comida y agua”, le indicó al USA Today.

“Simplemente, estoy aquí porque no todo el mundo tiene dinero, pero las personas quieren comer, necesitan comer”, añadió Finch a El Washington Post.

Al llegar a Mayfield, decidió aparcarse cerca de la estación de gasolina que quedó destruida por el tornado, y se dirigió a la familia que vivía al lado, explicándoles que tenía comida. Debido a que las conexiones de electricidad aún siguen sin funcionar y no hay señal de celular, los habitantes de la ciudad se enteraron del asado patrocinado por Finch por el boca a boca.

En Twitter, la labor de este hombre no pasó desapercibida. Para muchos es un verdadero héroe y patriota.

Gracias a esto, muchos ciudadanos compartieron también los alimentos congelados de sus casas, antes que se dañasen por no tener electricidad, de acuerdo con este artículo. Al día siguiente más personas empezaron a llevar dinero, elementos de limpieza y comida.

Finch planea quedarse en Mayfield y seguir ayudando lo más que pueda. A su vez, continuará pagando por la comida con su propio dinero, mientras le alcance. Y en caso dado que se quede sin dinero para comprar los alimentos, ya sabe lo que hará para seguir ayudando: traer su camión para transportar las pertenencias de los afectados por el tornado.

