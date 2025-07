ICE de EE. UU. tendría mejor presupuesto que el de varios países para su defensa

Agentes del gobierno Trump a la caza de migrantes en restaurantes en varias ciudades del país. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

La Cámara de Representantes votará este miércoles el llamado “Big Beautiful Bill”, impulsado por Donald Trump, un proyecto que ya fue aprobado en el Senado —con el voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance— y podría significar una inyección de más de US$100 mil millones para el control migratorio. Si la Cámara lo aprueba sin cambios, pasará a la firma del presidente.

Este proyecto transformaría al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la mayor agencia federal de seguridad en la historia del país. Su presupuesto sería más alto que la inversión en defensa de algunos países europeos, y muy cercano al de algunas potencias.

🔑 Las claves del ‘Big Beautiful Bill’ en materia de migración:

Inyecta US$100.000 millones en control migratorio. Duplica centros de detención y camas para migrantes. Crea una tasa obligatoria para quienes pidan asilo. Amplía el número de agentes de ICE. Refuerza el poder del Ejecutivo para deportar sin revisión judicial.

💰 ICE superaría al FBI con este nuevo presupuesto

La propuesta triplica el presupuesto actual de ICE, elevando su capacidad operativa a niveles inéditos. Según el análisis del American Immigration Council:

$45.000 millones serían para nuevos centros de detención,

$30.000 millones para ampliar las operaciones de arresto y deportación,

$46.000 millones para reforzar muros y vigilancia fronteriza.

Si se aprueba, ICE tendría más fondos que todas las demás agencias federales combinadas, incluidas el FBI, la DEA y el Servicio Secreto.

Además del gasto en seguridad, el proyecto impone nuevas tarifas migratorias:

$100 para solicitar asilo, más $100 por cada año en trámite.

Aumentos en visas de trabajo, TPS y permisos temporales.

Topes a jueces migratorios pese al colapso judicial.

👉 ¿Por qué importa?

Este paquete migratorio es uno de los más agresivos de la historia reciente. No solo expande el aparato de deportación, sino que también modifica reglas básicas del asilo. El proyecto representa una apuesta política de Trump para reforzar su discurso de “ley y orden”.

🎤 ¿Y la opinión pública?

54 % de los estadounidenses creen que ICE ha ido demasiado lejos.

60 % no cree que estas políticas aumenten la seguridad.

📌 El contexto

El Congreso ya destinaba $34.000 millones anuales a inmigración, el doble que a todas las agencias policiales combinadas. Con este nuevo proyecto, ICE absorbe un poder sin precedentes, mientras se limita el número de jueces y se ignoran derechos básicos como el debido proceso y la protección a la niñez migrante.

ICE ya aparecía entre las 20 entidades del mundo con mayor presupuesto en defensa: con US$37.5 mil millones, estaba por encima de países como Italia, Israel o Brasil. Si se aprueba el nuevo plan, pasaría a competir en cifras con potencias como Alemania o Francia.

La presión sobre migrantes también refleja una tendencia global: en medio de crisis climáticas, guerras y autoritarismos, más gobiernos endurecen sus políticas fronterizas, con impacto directo en los derechos humanos.

🔍 Lo que sigue

Si la Cámara aprueba el paquete sin cambios, Trump firmaría la ley esta misma semana. Organizaciones de derechos civiles ya preparan recursos judiciales, mientras la comunidad migrante teme un nuevo ciclo de redadas masivas.

