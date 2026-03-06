ICE detiene a periodista de origen colombiano en operativo sin orden de arresto

Foto de referencia. Reportera de Nashville detenido por agentes de ICE afuera de un gimnasio. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Estefany María Rodríguez Flores, periodista de origen colombiano que colabora en medios como Nashville Noticias y Univision 42, mientras se encontraba frente a un gimnasio en Murfreesboro Pike.

Según sus abogados, la reportera fue arrestada sin una orden judicial a pesar de contar con un permiso de trabajo válido y un proceso legal activo para ajustar su estatus migratorio. El arresto se produce en medio del escrutinio sobre las tácticas de ICE bajo la administración del presidente Donald Trump.

La justificación de ICE para la detención se centra en que la periodista supuestamente faltó a dos citas de procesamiento, lo que la convertiría en una “fugitiva”. Sin embargo, su equipo legal desmiente esta versión, alegando que la primera cita fue cancelada por una tormenta de hielo que cerró las oficinas federales, y en la segunda, personal de ICE les informó que no era necesario que ella se presentara físicamente.

“Le están diciendo: ‘Estamos usando en tu contra el hecho de que no hiciste algo que te dijimos que no tenías que hacer’”, afirmó su abogado de inmigración, Joel Coxander, a medios locales, enfatizando que Rodríguez ha seguido todas las reglas.

Rodríguez Flores llegó a Estados Unidos legalmente con una visa de turista en 2021 y solicitó asilo político tras recibir amenazas de muerte en su país debido a su labor informativa sobre grupos armados. Actualmente está casada con un ciudadano estadounidense y tiene una hija pequeña, razones por las que sus abogados insisten en que no existe riesgo de fuga.

Por su parte, el medio para el cual trabaja denunció que el vehículo en el que viajaba la periodista estaba claramente identificado con el logo de Nashville Noticias al momento de ser rodeado por los agentes.

Esta situación ha levantado sospechas de una posible represalia por su labor periodística, ya que Rodríguez Flores ha reportado frecuentemente historias críticas sobre el accionar de ICE en Tennessee.

El caso de Rodríguez Flores ha movilizado a organizaciones como la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) y ha generado una respuesta judicial inmediata. El juez de distrito Eli Richardson ha ordenado a las autoridades migratorias entregar una respuesta preliminar a la petición de habeas corpus este viernes.

“Ella es alguien que ha estado tratando de seguir las reglas todo el tiempo”, señaló su defensa, destacando que incluso su esposo y su abogado visitaron la oficina de ICE dos días antes del arresto para confirmar sus trámites.

Mientras la batalla legal continúa, Rodríguez Flores fue trasladada a un centro de detención en Alabama y se dirige a una instalación de procesamiento en Luisiana.

