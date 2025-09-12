Identifican al sospechoso tras el asesinato de Kirk en EE. UU.: “Lo atrapamos”

Frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, España, se llevó a cabo una concentración tras el asesinato de Charlie Kirk. Foto: EFE - Sergio Pérez

Después de una exhaustiva investigación por parte de la Policía en Utah para encontrar al asesino de Charlie Kirk, quien se encontraba en un evento en el campus de la Universidad del Valle en el momento del ataque, este viernes se anunció la detención de Tyler Robinson, sospechoso tras el homicidio.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que el joven de 22 años es la principal pieza en el rompecabezas del crimen cometido contra el activista estadounidense.

Según el funcionario, “Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que él les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”. El gobernador también afirmó creer que el tirador actuó solo. Las autoridades “no tienen información que pueda llevar a más arrestos”, agregó.

De acuerdo con la información dada por Cox, Robinson usó las redes sociales para referirse a Kirk como alguien “lleno de odio”. La munición que dejó atrás el presunto asesino contenía inscripciones como “¡Hey, fascista, atrápala!”, y otros lemas más.

La búsqueda del agresor llevaba ya tres días en curso. Donald Trump, aunque aclaró que su información era preliminar, señaló más temprano que la persona bajo custodia era a quien “estaban buscando”. Antes de la detención, la Policía difundió imágenes del presunto asesino y solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizarlo.

Un funcionario policial, citado por The New York Times, dijo que el arresto del joven ocurrió en St. George, Utah, a unas 250 millas al suroeste del campus donde fue asesinado Charlie Kirk. Esta captura se produjo después de que dos personas fueron detenidas el miércoles, el día del tiroteo, pero posteriormente liberadas tras determinar que no estuvieron involucradas en el crimen. El mismo Cox aseguró que solicitará la pena de muerte contra el autor del homicidio.

