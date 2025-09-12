El asesino de Charlie Kirk sigue prófugo: así ha avanzado la investigación del crimen

Imagen proporcionada por el FBI que muestra a una persona de interés en la investigación del tiroteo mortal contra Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Foto: EFE - FBI HANDOUT

La enorme búsqueda del tirador que mató al activista de derecha Charlie Kirk se prolongó hasta su tercer día el viernes, después de que la policía publicara nuevas imágenes en un esfuerzo por resolver un caso que ha aumentado las tensiones en Estados Unidos.

El hombre armado disparó un solo tiro fatal contra Kirk, un hombre de 31 años que reunía apoyo juvenil para el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una aparición en una universidad de Utah el miércoles.

Aunque cientos de efectivos de 20 agencias policiales trabajan en el caso, los investigadores solicitaron la colaboración del público el jueves y difundieron nuevas imágenes de un hombre al que desean interrogar.

“No podemos hacer nuestro trabajo sin la ayuda del público”, dijo a los periodistas el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien añadió que han recibido más de 7.000 pistas.

Las imágenes publicadas el jueves mostraban a un hombre que vestía zapatos Converse, una gorra de béisbol negra, gafas de sol oscuras y lo que parecían ser jeans, con una camiseta de manga larga que tenía un diseño que incluía una bandera estadounidense.

La policía dice que cree que el tirador disparó una sola bala desde un tejado a hasta 180 metros de distancia, alcanzando a Kirk en el cuello.

Un video reproducido en la conferencia de prensa muestra una figura corriendo por el techo de la universidad, luego saltando al suelo y abriéndose camino fuera del campus hacia unos árboles, aparentemente el lugar donde se recuperó un rifle de cerrojo de alta potencia. Cox mencionó que el estado de Utah “perseguirá la pena de muerte” cuando el tirador sea capturado.

El asesinato de Kirk desata tensión política en Estados Unidos

Como reflejo de la naturaleza altamente política del asesinato, el cuerpo del joven conservador fue transportado a Phoenix en el avión oficial del vicepresidente J. D. Vance. Las imágenes lo mostraron a él con las manos sobre el ataúd en el Air Force 2.

La esfera mediática de derecha estaba en un estado de intensa emoción el jueves, mientras los colaboradores de Fox News contaban el impacto que Kirk tuvo en sus vidas.

El presentador Jesse Watters aseguró el miércoles que el asesinato demostró que su lado del espectro político está bajo ataque. “Lo aceptemos o no, están en guerra con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer al respecto?”, preguntó a su audiencia.

Trump instó a sus partidarios a responder pacíficamente y les dijo a los periodistas que Kirk fue “un defensor de la no violencia”. Agregó: “Así es como me gustaría que la gente respondiera”.

En contraste, críticos de Kirk han manifestado que se sienten lejanos y apáticos ante el caso debido a posturas controvertidas que defendía este activista conservador. Por ejemplo, sostuvo que si su hija de 10 años quedaba embarazada producto de una violación, la obligaría a tener al bebé, además de que cuestionó el papel de las mujeres en la sociedad, pues dijo que “deberían enfocarse más en tener bebés que en desarrollarse profesionalmente”.

Asimismo, puso en duda lo que denominaba como “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas y rechazó las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como las manifestaciones del movimiento “Black Lives Matter”.

Su declaración más controvertida se dio en 2023, durante una conferencia de Turning Point en Salt Lake City, cuando consideró las muertes causadas por armas de fuego como un “precio aceptable” para proteger el derecho constitucional a portar y usar armas.

Conmoción en Utah tras el asesinato de Kirk

Los estudiantes de la Universidad del Valle de Utah describieron el jueves su conmoción y sus temores más amplios a medida que las divisiones políticas se profundizan en todo el país.

Dave Sánchez aseguró que presenciar el asesinato le provocó “repugnancia”. El joven de 26 años recalcó: “Lo observamos todo el tiempo y realmente se siente como si uno de nuestros propios familiares, nuestro propio hermano, hubiera sido asesinado”.

En el parque Orem, varios cientos de personas que llevaban gorras rojas de MAGA y sostenían banderas estadounidenses asistieron a una vigilia el jueves por la noche, donde rezaron y guardaron un momento de silencio. “Todavía me parece una locura que esto haya sucedido”, declaró Jonathan Silva, de 35 años. “Es totalmente surrealista”.

La esposa de Silva, Angelina, de 27 años, contó cómo la violenta polarización política hizo que la pareja cuestionara sus planes de tener un hijo: “Parece un poco inútil intentar formar una familia y criar hijos en una sociedad donde hay tanto odio y tanta división”.

Kirk, a quien sus partidarios han aclamado como un “mártir”, cofundó Turning Point USA en 2012 para promover puntos de vista conservadores entre los jóvenes, y también se convirtió en un portavoz de referencia en las cadenas de televisión.

El padre de dos hijos utilizó su audiencia en TikTok, Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas contra la migración, el cristianismo abierto y para difundir clips cuidadosamente editados de sus interacciones durante los debates en sus numerosos eventos universitarios.

Vale recordar lo siguiente: hace tres meses, un hombre de Minnesota mató a tiros a una legisladora demócrata y a su marido en su casa. En julio de 2024, Trump sobrevivió a un intento de asesinato durante su campaña electoral.

