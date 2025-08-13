Impresionantes inundaciones en Tennessee (EE. UU.) dejan al menos tres muertos

Carretera inundada en Chattanooga, Tennessee, con vehículos parcialmente sumergidos tras intensas lluvias. Foto: El Espectador

Al menos tres personas murieron y una permanece desaparecida debido a las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que afectaron las carreteras de Chattanooga, en el estado de Tennessee (EE. UU.). El alcalde del condado de Hamilton declaró el estado de emergencia.

🔑Las claves de las inundaciones en Tennessee (por si tiene afán)

Tres personas murieron tras la caída de un árbol sobre un vehículo en East Ridge.

Un hombre sigue desaparecido después de ser arrastrado por la corriente.

En una sola noche cayeron más de 20 cm de lluvia en el condado de Hamilton.

El alcalde declaró estado de emergencia por las inundaciones.

Bomberos inspeccionaron vehículos sumergidos en un operativo conjunto.

Durante la noche del martes, el condado de Hamilton registró más de 20 centímetros de lluvia, lo que provocó el cierre de una autopista interestatal y llevó al alcalde, Weston Wamp, a declarar un estado de emergencia que seguía vigente la mañana del miércoles.

Parts of Chattanooga, Tennessee, experienced extreme flooding on Tuesday, which prompted a high volume of rescues, as potential flash flooding may continue this evening.#Tennessee #rain #flooding #SevereWx #FoxWeather pic.twitter.com/miRMA5LYJq — FOX Weather (@foxweather) August 13, 2025

Un hombre continúa desaparecido después de que socorristas lo vieran ser arrastrado por la corriente en Chattanooga el martes por la noche. Aunque se intentó rescatarlo utilizando una embarcación de salvamento, no fue posible localizarlo, según informó The Guardian.

“Tenemos más lluvia en camino”, advirtió el alcalde de Chattanooga en una entrevista con News Channel 9, pidiendo a los ciudadanos que eviten conducir hacia zonas con cuerpos de agua.

Actualmente, equipos de emergencia y personal de primera respuesta del condado de Hamilton trabajan en las zonas afectadas para evaluar los daños y asistir a quienes necesiten ayuda inmediata.

“El cuerpo de bomberos pasó horas revisando vehículos sumergidos en busca de personas atrapadas. Fue un amplio operativo coordinado entre agencias municipales, del condado y estatales, ya que las inundaciones repentinas crearon situaciones de alto riesgo en Chattanooga”, informó el Departamento de Bomberos, citado por NBC.

Asimismo, oficiales rescataron a varios residentes atrapados en sus viviendas en East Ridge, ayudándolos a evacuar a bordo de botes inflables de rescate mientras el nivel del agua continuaba aumentando.

