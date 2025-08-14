Escándalo por amnistía de Dina Boluarte que favorece a fuerzas armadas en Perú

La presidenta Dina Boluarte, en el cargo desde diciembre de 2022, anuncia la polémica ley de amnistía en Lima. Foto: EFE - Presidencia de Perú

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este miércoles, 13 de agosto, la amnistía para policías y militares que hayan sido procesados o condenados por delitos en el marco del conflicto armado (1980-2000) contra los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

🔑Las claves de la ley de amnistía de Dina Boluarte (por si tiene afán)

Boluarte anuncia amnistía para militares y policías del conflicto armado.

La Corte IDH pidió suspender la ley, pero el Gobierno de todas maneras la promulgó.

Beneficia a fuerzas sin sentencia firme entre 1980 y 2000.

Víctimas y ONG denuncian impunidad y vulneración de derechos humanos.

Apoyo mayoritario de bancadas conservadoras en el Congreso.

Esta decisión es un desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite de esta ley de amnistía. Boluarte ya había anticipado que promulgaría esta ley aprobada por el Congreso de Perú, a las fuerzas conservadoras y de derecha que apoyan su presidencia.

La presidenta argumenta que la Corte IDH va en contra de la soberanía de Perú, a pesar de que Perú se adhiere a su jurisdicción desde que se suscribió el Pacto de San José en 1977.

“El Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger”, aseguró la mandataria.

Le recomendamos: “Invoco a Petro, Chile y Brasil: vamos a la guerra (contra la corrupción)”: Pedro Castillo

📌 ¿En qué consiste la ley de amnistía?

El proyecto de Ley 7549/2023-CR fue aprobado por el congreso peruano el pasado 9 de julio en segunda votación. Esta ley le concede amnistía a miembros de las fuerzas armadas, policías y comités de autodefensa que no cuenten con una sentencia segura, vinculada con el conflicto armado.

La Comisión Permanente aprobó la medida con 16 votos a favor, 11 en contra y sin abstenciones. En el Pleno, obtuvo el apoyo de 61 congresistas (en su mayoría de bancadas conservadoras), frente a 44 votos en contra y 3 abstenciones, según Infobae.

Le podría gustar: Del Amazonas a La Haya: un análisis jurídico sobre la crisis entre Colombia y Perú

👉 Apoyo de los policías y militares al gobierno de Boluarte

La amnistía beneficiará a los miembros de las fuerzas armadas y comités de autodefensa que no hayan sido juzgados ni cuenten con una sentencia firme, pero que hayan sido denunciados o investigados en el marco del conflicto armado entre 1980 y 2000.

En la ceremonia oficial asistieron policías y militares que participaron en diversos episodios del conflicto armado. Según la Agencia EFE, entre ellos había uniformados involucrados en la operación Chavín de Huántar, que logró liberar a 72 de los 73 rehenes retenidos por la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Le podría interesar: Guerra de palabras entre Colombia y Perú: nadie acepta quién empezó la pelea

🎤 Lo que dicen las víctimas del conflicto armado

A raíz del anuncio de la ley de amnistía de la presidenta, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó una rueda de prensa con expertos y familiares de las víctimas que dejó el conflicto armado peruano.

“La ley de amnistía es una ley dada para premiar a los delincuentes y a los asesinos. Nosotros vamos a seguir resistiendo contra estas leyes, contra este Congreso y este Gobierno que no tiene ningún respeto a los derechos humanos”, afirmó la portavoz de familiares de víctimas, Gisela Ortiz, en una rueda de prensa.

Tania Pariona, Secretaria Ejecutiva del Centro Nacional de Derechos Humanos, expresó el “rechazo categórico a esta ley de impunidad, pues exime de responsabilidad penal a miembros de las fuerzas de seguridad y les arrebata el derecho a la justicia a las víctimas que llevan décadas intentando conseguir”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com