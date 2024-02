Incendios en Chile dejan casi un centenar de muertos, ¿por qué son tan mortíferos?

Chile combate por tercer día los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, con varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso, donde ya se registran al menos 99 muertos y centenares de personas desaparecidas en zonas superpobladas arrasadas por las llamas.

En la ciudad de Viña del Mar, unos 120 km al noroeste de Santiago y una de las zonas más castigadas, los sobrevivientes se descubren sin techo ni vecinos entre calles repletas de escombros quemados.

“Yo salí de mi casa, cerré la puerta y me fui. Ya no supe más porque me fui al centro de Viña del Mar”, describió a la AFP Lilián Rojas, una jubilada de 67 años, mostrando su vestido rosa para apuntar: “Esto es ahora lo único que tengo”.

La tarde del domingo, el Servicio Médico Legal, la entidad estatal designada por Presidencia para dar los reportes oficiales de fallecidos, informó en un comunicado que el saldo fatal por la emergencia escaló hasta las 99 personas, “32 de ellas identificadas”.

Con el fin de limitar el tráfico en áreas afectadas “y facilitar labores de ayuda a las víctimas y el levantamiento de fallecidos”, se implementó un nuevo toque de queda en cuatro comunas de Valparaíso, desde las 18:00 locales (16:00, hora de Colombia) hasta las 10:00 locales del lunes (8:00 a. m., hora de Colombia), anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El saldo anterior dado por el presidente Gabriel Boric era de 64 fallecidos, pero la cifra “crecerá significativamente”, advirtió el mandatario chileno desde Quilpué, comuna devastada a unos 90 km de Santiago.

Con varios focos extintos cerca de los cerros más poblados donde el viernes el fuego causó estragos, empiezan a verse colinas residenciales reducidas a cenizas y largas hileras de autos carbonizados en las calles.

Se desconoce si son vehículos estacionados o de personas que intentaban evacuar y quedaron atrapados en el tráfico, tratando de escapar bajo una lluvia de brasas forestales.

“Es la tragedia más grande que hemos tenido desde el terremoto de 2010″, afirmó Boric, en referencia al sismo de magnitud 8,8, seguido de un tsunami, ocurrido el 27 de febrero de ese año y que dejó más de 500 fallecidos.

¿Por qué se propagaron tan rápido los incendios?

En pleno verano austral, desde la semana pasada se han registrados oleadas de calor de 40ºC. El viernes, incendios simultáneos se batieron sobre los cerros de Viña del Mar y otras zonas de la región de Valparaíso, principalmente, unos 120 kilómetros al noroeste de la capital Santiago.

El fuego se multiplicó y propagó por el viento, explicó Miguel Castillo, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile.

Cuando la vegetación o la basura hacen combustión, se genera aire caliente liviano “que eleva partículas encendidas o pavesas que viajan centenares de metros provocando focos satélites” de fuego, explica el académico.

Oleadas de temperaturas máximas más el viento son una combinación “nefasta”: las llamas se aceleran “en pendiente y a favor del viento”, lo que las torna más letales.

Hasta las 22H00 locales del sábado, 37 incendios forestales estaban en combate, mientras que 46 se habían controlado.

¿Por qué han sido tan mortíferos?

El fuego alcanzó zonas densamente pobladas de Viña de Mar, principalmente. En solo un punto, Villa Independencia, hubo 19 muertos.

Allí y otros sectores se han hacinado familias en construcciones livianas, incluso en terrenos donde estaba planificado levantar cortafuegos, según coinciden autoridades y expertos.

Esos materiales livianos, como la madera o el fibrocemento, obran como combustible. Las llamas corrieron por entre las estrechas calles de los cerros haciendo explotar hileras de autos estacionados frente a las viviendas, según relataron sobrevivientes.

Ahora se evalúa si, pese a los avisos de desalojo enviados oportunamente a través de celulares, personas no quisieron evacuar.

“Se dieron las alarmas, pero la evacuación al parecer no funcionó (...). Se pone mucho énfasis en los combates, pero no tanto en la prevención (...) y yo creo que esa es una carencia”, opina Horacio Gilabert, del Centro Cambio Global de la Universidad Católica de Chile.

¿Han sido incendios intencionales?

“Se está investigando la eventual intencionalidad de estos incendios”, señaló el sábado el presidente Gabriel Boric.

Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el 99,7 % de las quemas se originan intencionalmente o por imprudencia.

En la actual emergencia, se “sucedieron focos simultáneos y eso es totalmente anormal”, apunta el profesor Castillo.

Ante las cada vez más frecuentes emergencias por incendios, la “intencionalidad ha ido en aumento sostenido”, pese a que la ley castiga hasta con 20 años de cárcel a los responsables dolosos de incendios, que rara vez son aprehendidos en flagrancia. En caso de quemas involuntarias, la pena es hasta de cinco años.

