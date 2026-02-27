Inestabilidad en Medio Oriente: China aconseja evacuar Irán; EE. UU. toma medidas en Israel

En Teherán, un mural con ataúdes cubiertos con banderas de EE. UU. e Israel refleja temor e incertidumbre ante posible intervención militar estadounidense. Foto: EFE - Jaime Len

Estados Unidos recomendó este viernes al personal no esencial de su embajada que abandone Israel, en medio de amenazas de ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia regional.

La embajada de EE. UU. en Israel advierte a su personal que la seguridad en el país es “impredecible”.

Además, en respuesta a incidentes de seguridad, la Embajada puede restringir o prohibir que los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares se desplacen a ciertas áreas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania.

Cisjordania enfrenta una escalada de violencia y tensiones en febrero de 2026, marcada por operaciones militares israelíes, expansión de asentamientos y ataques de colonos.

El anuncio se hizo al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní entre Irán y Estados Unidos, considerada un último intento para evitar una guerra.

Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.

El 19 de febrero el presidente estadounidense Donald Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.

Por ahora, Washington ha llevado a cabo el mayor despliegue militar en décadas en la región que incluye dos portaaviones. Uno de ellos es el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó de Creta el jueves y debe llegar a la costa israelí.

En junio, durante la corta guerra iniciada con una ofensiva de Israel contra Irán, Teherán respondió con ataques sobre territorio israelí.

Con estos antecedentes, la embajada estadounidense en Jerusalén instó a los empleados gubernamentales “no esenciales” en Israel a abandonar el país debido a “riesgos para su seguridad”. Les recomendó partir “mientras haya vuelos comerciales disponibles”.

El New York Times informó el viernes que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, había enviado un correo electrónico al personal de la embajada indicando que aquellos que desearan partir “debían hacerlo HOY”.

China también emitió una alerta de viaje máxima para Irán, recomendando a sus ciudadanos salir “lo antes posible” vía vuelos comerciales o rutas terrestres, y desaconsejando viajes nuevos por un “fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos”.

La medida responde al despliegue militar masivo de EE. UU. en Oriente Medio —el mayor desde la invasión de Irak— y amenazas explícitas de Donald Trump de un “ataque limitado” contra instalaciones nucleares iraníes si Teherán no cede en negociaciones sobre su programa atómico.

De la misma manera, el Reino Unido emitió este viernes una alerta de viaje máxima, recomendando no viajar a Irán bajo ninguna circunstancia, según su Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo. La medida responde a la preocupación por los riesgos de detención e interrogatorio para ciudadanos británicos o con doble nacionalidad que porten un pasaporte del Reino Unido.

Negociaciones entre EE. UU. e Irán

En el marco de este diálogo, Estados Unidos ha fijado como una “línea roja” la prohibición total de enriquecimiento de uranio en Irán, que lo considera un derecho a la energía nuclear civil.

El gobierno de Trump quiere incluir en un acuerdo los misiles balísticos de Irán, percibidos como una amenaza existencial por su aliado israelí.

Teherán se niega a abordar este tema y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha considerado que esto plantea “un gran problema”.

En su discurso del estado de la Unión, Trump aseguró esta semana que Irán ya ha “desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa” y que trabaja “para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos”.

Según Rubio, los iraníes “no están enriqueciendo” uranio por ahora, pero “intentan llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo”.

Teherán afirma haber limitado el alcance de sus misiles a 2.000 km.

Omán dio cuenta de “progresos significativos” durante las conversaciones del jueves.

Araqchi también informó de “progresos”. Dijo que se abordaron temas sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones y sostuvo que habrá una nueva ronda negociadora “muy pronto, quizá en menos de una semana”.

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica.

Trump amenazó entonces con intervenir en el país para “ayudar” al pueblo iraní.

