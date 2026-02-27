Universidad de Columbia denuncia arresto ilegal de estudiante internacional por ICE

Protestas en Nueva York por la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

La Universidad de Columbia en Nueva York denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ingresaron a la institución bajo falsas pretensiones para arrestar a la estudiante Ellie Aghayeva en su residencia.

Aghayeva, estudiante de último año en la Universidad de Columbia, fue arrestada por agentes del Departamento de Seguridad Nacional en un edificio residencial de la institución en Nueva York alrededor de las 6:30 a. m. del jueves, según informaron funcionarios universitarios. Nueve horas después, ella misma anunció en su cuenta de Instagram que había sido liberada.

La estudiante, con más de 100.000 seguidores en Instagram, se encontraba en una larga sesión de estudio en la biblioteca —que documentaba para sus redes sociales— cuando regresó a su dormitorio y fue sorprendida por los agentes.

Su liberación se produjo tras la reciente reunión del alcalde de Nueva York con el presidente Donald Trump, quien abordó el caso de la joven; poco después, el alcalde informó que Trump había asegurado su libertad.

Aghayeva es una estudiante internacional de Azerbaiyán que cursa una doble titulación en neurociencia y ciencias políticas, según la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios.

Luego de ser arrestada, el joven público una historia en su Instagram donde aseguraba haber sido “detenida ilegalmente” por el DHS y pedía ayuda.

ICE abducted Columbia Student Ellie Aghayeva from her Columbia apartment this morning at 6:30am. They were admitted entrance by public safety who were apparently deceived into letting them in. She posted this image from the car after being taken. She must be released. pic.twitter.com/sqSTJxinCA — Eli Northrup (@EliNorthrup) February 26, 2026

Ellie Aghayeva publicó más tarde en Instagram que la habían liberado, afirmando que se encontraba “sana y salva” y que se dirigía a casa. “Estoy en completo shock por lo ocurrido… Necesito un tiempo para asimilarlo todo. Pronto estaré de vuelta. Pero, por favor, no se preocupen”, escribió según CNN.

La detención de la estudiante, en pleno campus universitario provocó la indignación de sus compañeros y de la propia institución, que denunció que los agentes del DHS ingresaron con excusas y mentiras para arrestarla.

La Universidad de Columbia alegó que los agentes federales recurrieron a “tergiversaciones para acceder al edificio y buscar a una ‘persona desaparecida’” al detener a Aghayeva, según la presidenta interina Claire Shipman en una carta dirigida a la comunidad del campus.

Los agentes ingresaron al edificio residencial sin una orden judicial y, según la universidad, las cámaras de seguridad muestran cómo recorrieron los pasillos con la fotografía de la supuesta niña desaparecida, preguntando a los residentes por su paradero.

la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, en una carta a la comunidad del campus subrayó que los agentes del orden deben presentar una orden o citación judicial para ingresar a zonas no públicas de la universidad, como residencias estudiantiles, aulas y edificios que exigen la tarjeta de identificación de Columbia. Una mera orden administrativa, aclaró, resulta insuficiente.

“Esta fue una situación aterradora y de rápida evolución, totalmente inaceptable para nuestros estudiantes y personal”, dijo.

El DHS justificó la detención de la joven alegando que su visa de estudiante fue revocada en 2016 por supuestamente “no haber asistido a clases”.

Sin embargo, es altamente improbable que una universidad acreditada como Columbia no detecte que una estudiante internacional carece de visa válida para estudiar en EE. UU. durante años.

Las universidades deben verificar las visas F-1 y M-1 a través del Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS), el sistema administrado por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A través de esta plataforma, las instituciones reportan en tiempo real la inscripción, asistencia y estatus académico de los estudiantes. Cualquier irregularidad, como ausencias injustificadas o incumplimientos, puede activar alertas automáticas y derivar en la revocación del estatus migratorio, según Education USA.

Sin embargo, Aghayeva no ha sido la única estudiante de Columbia en ser detenida por el DHS. Otro caso conocido es el del activista palestino Mahmoud Khalil, quien también fue arrestado por agentes federales en su apartamento del campus hace casi un año.

Khalil acumuló más de 100 días de detención, se perdió el nacimiento de su primer hijo y ahora encara la inminente amenaza de un nuevo arresto y deportación a Argelia o Siria.

El caso estos estudiantes resultan preocupantes, dado que los agentes federales no pueden ingresar a las áreas del campus no abiertas al público.

Según el analista legal de CNN, Joey Jackson, los agentes no pueden ingresar a residencias o edificios universitarios restringidos sin una “autorización legal específica”, como una orden judicial firmada por un juez o magistrado independiente; una orden emitida por un funcionario de inmigración no es suficiente, aclaró Jackson.

