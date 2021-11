Irán no es un riesgo para Colombia ni su enemigo, dicen expertos

Hoy no parece un hecho fortuito que Iván Duque se convirtiera en el primer presidente colombiano en rezar en el Muro de los Lamentos en Jerusalén; rodeado de hombres vestidos con largas túnicas y con la kipá en su cabeza, el mandatario “oró por los colombianos” el fin de semana. Pero ahora, con el pronunciamiento del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre Irán, la escena se ha aclarado más, y parecería que las plegarias de Duque estaban dirigidas a un asunto mucho más importante para su gobierno: fortalecer las relaciones con Israel.

“Después del establecimiento del Plan Colombia, Israel prestó importantes asesorías al gobierno colombiano en materia de inteligencia, comunicaciones, y en la lucha contra grupos insurgentes. Dicha relación puede trascender a partir de su fortalecimiento”, comentó Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

El Gobierno de Duque está buscando impulsar las relaciones con Israel desde su ascenso al poder, pero ahora ha optado por una estrategia simple —y equivocada para algunos analistas— con el fin de robustecer esa relación bilateral: la del enemigo común. En la mañana del lunes, el ministro Molano les dijo a miembros del gobierno israelí en Jerusalén que Irán, rival de Israel en la región, era una “amenaza” para ambos países, por lo que debían realizar un “monitoreo” permanente sobre ellos. Esto, explica Molano, por la cooperación que ha mantenido Teherán con la organización Hezbolá y por la complicidad que han tenido con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Por supuesto, aquí tenemos un enemigo común, y se trata de Irán y de Hezbolá, que opera en contra de Israel pero también apoya el régimen de Venezuela. Es un esfuerzo importante de información e inteligencia que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa de Israel”, sostuvo Molano ante el presidente israelí, Isaac Herzog.

Dicha declaración, para algunos expertos, supone un error craso, pues Colombia rompe una neutralidad de su política exterior respecto a los temas de Medio Oriente. “EE. UU. se ha involucrado en estos asuntos por intereses muy particulares. Pero Colombia no tiene ninguna experiencia; es una declaración que se hace sin conocimiento del contexto de la región, por lo que no solo es una falta de tacto diplomático, es una denuncia que no tiene solidez”, comentó Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, quien agrega que si Colombia asume que Irán tiene relación con un gobierno exterior para desestabilizarla, “tiene que usar los canales diplomáticos para enviar una nota de protesta, como lo ha hecho con Cuba en el pasado”.

Aunque en el plano internacional no hay una distinción entre Hezbolá e Irán, pues Estados Unidos lo ha posicionado como un promotor del terrorismo en la práctica, Colombia no cuenta con el conocimiento suficiente del contexto para lanzar acusaciones tales sobre Teherán.

Por otro lado, sobre la acusación a Hezbolá, esta no es la primera vez que funcionarios del Gobierno y diferentes organizaciones alertan sobre la presencia en Venezuela de ese grupo, respaldado por Irán y considerado por varios países como una organización terrorista.

En octubre de 2020, Atlantic Council publicó un informe sobre las redes ilícitas de gran alcance que apuntalan al gobierno de Maduro. Joseph Humire, autor de la investigación y experto en seguridad, aseguró en ese entonces que en Venezuela operaba la red de apoyo de Hezbollah “a través de estructuras de clanes familiares que se integran en el régimen ilícito controlado por Maduro (...) Muchos de los clanes se asimilan dentro del Estado y la sociedad a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta Colombia”.

Hezbolá tiene poder en el Líbano, donde opera como partido político chiíta y como grupo militante. Se opone a Israel y las potencias occidentales que operan en el Medio Oriente, y funciona como un representante de Irán, su mayor benefactor, explican algunos expertos del Council on Foreign Relations (CFR). Este grupo es responsable de varios ataques terroristas en Israel, Líbano, Kuwait, Argentina, Panamá, Reino Unido, Arabia Saudita y Bulgaria. En América Latina es conocido por los ataques a la Embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. En los ataques murieron decenas de personas. Pero, ¿existe algún riesgo para Colombia?

Fuentes consultadas por este diario sostienen que desde la época de Álvaro Uribe, inteligencia militar dice tener pruebas sobre la presencia de algunas células de Hezbolá, e incluso de Hamás, en La Guajira.

“Dicen que así como Irán financia a Hezbolá en el Líbano en un supuesto escenario de guerra, ese país, como aliado de Venezuela, también puso a Hezbolá al servicio de Maduro en la frontera. Sin embargo, cada vez que piden pruebas sobre el asunto, los militares colombianos se quedan cortos”, comentó un experto en seguridad que pidió guardar anonimato.

Una opinión similar a la de Rafael Piñeros: “Irán no es una amenaza para Colombia. Por otro lado, no creo que el establecimiento de células mimetizadas de Hezbolá en Venezuela haga parte de la estrategia del gobierno del vecino país. Sí, lo utilizan de manera retórica, pero Venezuela es consciente del riesgo que implicaría el terrorismo con fines religiosos en América Latina”, agregó.

Sobre si la relación de Irán con Venezuela representa un riesgo para Colombia, Jaramillo Jassir sostuvo que esa es una deducción del Gobierno colombiano desde hace tiempo, sobre todo de un sector del Centro Democrático.

“Eso no tiene ningún sentido. Seguir insistiendo en que Maduro es una amenaza para Colombia, es producto de la terquedad y del dogmatismo ideológico. ¿Qué hay detrás de esos señalamientos? Colombia siente que reforzar sus relaciones con Israel es acercarse nuevamente a EE. UU., pero de esta manera cada vez se aísla más y hoy tenemos una relación con EE. UU. muy fría que no hemos podido recuperar del todo”, sostuvo el experto.

“Es como querer congraciarse con el gobierno israelí, con todo y que Colombia tiene relación con Irán desde 1975, antes de la revolución islámica de 1979. Ese país tiene embajada permanente en Colombia y las relaciones son cordiales, no son profundas, pero sí diplomáticas”, comentó por su parte Piñeros. “Una declaración del ministro de Defensa sobre una amenaza o no, me parece equivocada, a destiempo, y no refleja lo que un país abierto al diálogo debería hacer”, agregó.

Para muchos, Molano entró a la lista de funcionarios colombianos que dejaron en vilo la relación del país con otros Estados. “Miguel Ceballos, quien ocupó el cargo de alto comisionado para la Paz, salió a atacar a Cuba, y no pasó absolutamente nada. Senadores del partido de gobierno apoyaron a Donald Trump en las elecciones de EE. UU. y, nuevamente, no hubo consecuencias. La Cancillería debería rectificar, pero seguramente este tema de Molano quedará en el aire”, concluyó Jaramillo Jassir.