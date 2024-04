Justicia argentina ordenó congelar los bienes del expresidente Alberto Fernández

Fotografía de archivo fechada el 12 de agosto de 2023 del expresidente de Argentina Alberto Fernández en la II Conferencia de América Latina y del Caribe en Buenos Aires (Argentina). La Justicia argentina congeló los bienes y levantó el secreto fiscal y bancario del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) y de varios colaboradores suyos. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

El juez federal de Argentina Julián Ercolini ordenó congelar los bienes del expresidente Alberto Fernández y pidió levantar su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros.

El juez Ercolini indicó en su resolución que el intermediario Héctor Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, “existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”, expresó.

La medida incluye a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, incluidos el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero.

La investigación fue dirigida por el fiscal federal Ramiro González y presentada durante los últimos días de febrero al juzgado federal número 11 a cargo de Ercolini.

En esta se mostró que “a fines de 2021 el entonces presidente Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros (empresa dependiente del Banco de la Nación Argentina, que es estatal) que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas” exhibió la investigación.

También se sostuvo que “se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales (casi US$ 24 millones al cambio oficial) y 300 millones (US$ 356.000) en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”.

Presuntamente, la práctica tenía lugar en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), una las dependencias con mayor presupuesto del Estado porque maneja las jubilaciones y las ayudas sociales.

La investigación resalta que esta maniobra pudo realizarse debido a un decreto que Fernández aprobó a finales de 2021 en la que se obligaba a todas las entidades estatales a contratar seguros a través del Banco Nación y que beneficiaba a un productor de seguros cercano al expresidente.

El expresidente de Argentina afirmó en declaraciones al diario La Nación que la norma buscaba terminar con la intermediación y con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, que, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”.

El expresidente también dijo en una entrevista radial por esos días: “Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado”.

Alberto Fernández fue presidente de Argentina entre 2019 y 2023. Durante su mandato, hubo un aumento de la inflación, la pobreza y la pobreza extrema, aunque también de la actividad industrial y de la tasa de empleo.

*Con información de Efe.

