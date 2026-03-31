Kast frena la regularización de más de 180.000 migrantes en Chile y prepara otras medidas

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Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de 182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración de Gabriel Boric.

El aporte de la migración a la economía chilena

“Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellas, 182.000 se empadronaron, fueron y dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con eso si a esas personas no las van a regularizar”, comentó Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante.

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“Esto tiene consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país el 10 % del PIB, y evidentemente esto está perjudicando muchísimo porque son personas trabajadoras que vienen, en general (en su 99,9 %), a trabajar al país y que, estando en las condiciones de no tener los papeles al día, se ven privadas de derechos básicos”, recalcó Cardoza.

Además de parar la regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile y otro que convertiría en delito el acceso irregular al país.

La política antimigratoria de Kast en Chile

“Se da un fenómeno muy particular, que es que la gente está preocupada por esto, pero muchas personas que están en situación irregular, que están trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no se van a ir. Entonces, se va a dar una situación bien particular: no hay posibilidad de que se puedan expulsar 338.000 personas en cuatro años”, subrayó Cardoza.

“Lo máximo que ha expulsado un gobierno han sido anualmente 8.000 personas, entre expulsiones administrativas y judiciales. Y, entonces, van a tener que tomar políticas que sean reales o seguir con esta situación que condena a la gente a vivir mal. Ese es un desafío que tiene este gobierno”, concluyó él.

Apenas cinco días después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa y que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con Perú, así como en varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia.

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