Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú: el escrutinio, finalmente, terminó

Keiko Fujimori insistió en que tiene “la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, con referencia a sus votantes y a los de Roberto Sánchez, y que lo próximo que hará será nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete ministerial. Foto: EFE - John Reyes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La candidata derechista Keiko Fujimori declaró este lunes que recibe su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Perú “con gran responsabilidad”, pero sabiendo que su país “está prácticamente dividido”, al alzarse con el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % a favor del izquierdista Roberto Sánchez.

En declaraciones a periodistas en su casa, en Lima, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están “siempre abiertas”, tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista.

Le sugerimos: Antes Fujimori y ahora Sánchez: hablar de fraude en Perú se ha vuelto un patrón electoral

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori manifestó a los periodistas que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán, “en primer lugar, recuperar el orden y, en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño”, que se anticipa que será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.

Asimismo, Fujimori insistió en que tiene “la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, con referencia a sus votantes y a los de Sánchez, y que lo próximo que hará será nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete ministerial, después de recibir sus credenciales como presidenta electa.

“Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ningún nombre hoy”, respondió Fujimori al ser consultada sobre sus futuros ministros.

La política derechista, vestida totalmente de blanco y acompañada por sus hijas Kyara y Kaori, también se dirigió a los jóvenes del país para decirles que “uno nunca debe darse por vencido”, al comentar los resultados de su cuarta postulación presidencial, porque, agregó, “con esfuerzo y perseverancia van a lograr sus objetivos”.

También le puede interesar: Venezuela: la tragedia que dejó al desnudo a un Estado que no está

Minutos antes, la ganadora de la segunda vuelta afirmaba que cada vez está “más cerca” de “iniciar un camino de orden y esperanza” para todos los peruanos, al concluir el escrutinio que le da el triunfo con una ventaja de 49.641 votos sobre Sánchez.

Fujimori dijo esperar la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, acompañado de una bandera del Perú.

“La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE (Jurados Electorales Especiales)”, señaló la lideresa del partido Fuerza Popular.

Este lunes, la ONPE presentó los resultados finales de la elección al 100 % de las actas, con lo cual se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

Le sugerimos: El derecho a llorar en Venezuela sin pedir permiso

El JNE tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del Día Nacional de Perú.

La también excongresista logró ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, ha anunciado que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar (sin pruebas) un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que eso le daría el triunfo a él, que fue el más votado dentro del territorio nacional.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com