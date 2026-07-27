Keiko Fujimori tomará posesión este martes: anuncia fichas clave de su gabinete

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Foto: EFE - Sebastián Blanco Salazar

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Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, de 51 años, será investida este martes. En la víspera, la líder derechista anunció que el primer vicepresidente, Luis Galarreta, asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de su Gobierno.

Fujimori, heredera política de su padre, el fallecido Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, ganó la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo el 7 de junio pasado.

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La mandataria entrante se impuso por un estrecho margen sobre Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda y heredero de las banderas de Pedro Castillo, encarcelado por su intento de autogolpe de Estado en un país sumido en una profunda crisis política, con ocho presidentes en 10 años.

Tras ser anunciado por Fujimori, Galarreta agradeció “la confianza de liderar” el primer gabinete del nuevo Gobierno y dijo que una de sus principales misiones será “enfrentar la inseguridad” ciudadana, así como “volver a crecer con inversiones, generar empleo”.

El vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular señaló que otro de los objetivos del Gobierno será “volver a hacer que la gente confíe en sus autoridades” y que asumirá el cargo “con absoluta responsabilidad, con muchas ganas de sacar al país hacia adelante”.

También ratificó su intención de dialogar con los diversos sectores políticos y sociales y “cumplir las metas claras” de gestión.

La gobernante electa informó, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el abogado, periodista y excandidato presidencial Carlos Espá.

Fujimori sostuvo que la “misión clara” de Cuba será “devolverle estabilidad, confianza y crecimiento” a la economía peruana y que “lo más importante es que este crecimiento se transforme en empleo, reducción de la pobreza y más oportunidades para todos los ciudadanos”.

Cuba indicó, a su turno, que aceptó el cargo para aplicar las “reformas económicas que han esperado todo el siglo” para “enrumbar al país hacia el desarrollo”.

Sostuvo que la meta de los próximos años será que el crecimiento económico que tiene Perú “llegue bajo la forma de mejores empleos, remuneraciones” y que también se van “a cerrar las brechas de infraestructura”.

Espá, por su parte, aseguró que está “muy contento, muy agradecido por la oportunidad de contribuir a poner al Estado al servicio del pueblo del Perú, especialmente de los más humildes, y en segundo lugar, contribuir a la reconciliación de todos los peruanos”.

La presidenta electa celebró también la elección del presidente del Senado, su segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, y de la Cámara de Diputados, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno), escogidos el domingo en el nuevo Congreso bicameral peruano.

Tras los anuncios, Galarreta informó que el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Fujimori se celebrará durante la mañana del próximo miércoles, poco antes del tradicional desfile militar que se desarrolla con motivo de las celebraciones de la independencia nacional un día después de las actividades centrales del 28 de julio, cuando la nueva gobernante asumirá el cargo.

A su investidura, se espera que asistan, entre otros, el rey de España, Felipe VI; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el de Argentina, Javier Milei, y el de Bolivia, Rodrigo Paz.

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