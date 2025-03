La administración Trump enfrenta desafíos para retener migrantes en Guantánamo

El primer grupo de migrantes enviados al campamento 6 fueron tratados más como presuntos terroristas que como migrantes detenidos, según la demócrata Jacobs Foto: EFE - Cortesía

La iniciativa del presidente para aumentar significativamente las detenciones de inmigrantes en la base naval de Guantánamo ha generado importantes desafíos logísticos que permean un retroceso en el plan del republicano, según el análisis del informe de The Washington Post.

A finales de enero, el presidente Donald Trump dispuso que la Base Naval de Guantánamo funcionara como un centro de detención para migrantes venezolanos, dentro de su estrategia para reforzar las deportaciones. Sin embargo, la aplicación de esta medida se ha topado con desafíos significativos al intentar ampliar su capacidad operativa.

Según un funcionario del Departamento de Defensa, hasta el 13 de marzo no había migrantes detenidos en la base, ya que los 40 migrantes que permanecían allí fueron trasladados, de nuevo, a EE. UU. Hasta la fecha, el número total de migrantes detenidos en Guantánamo ha sido de 300 personas de los 30.000 que se espera albergar.

Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), declaró que esta semana 46.000 personas se encuentran detenidas por el Servicio de Inmigración y ICE, aunque deberían ser 65.000, afirmó.

Guantánamo actualmente puede albergar a 180 migrantes, pero, si las 195 estructuras temporales instaladas por militares tuvieran sistemas de climatización, la capacidad aumentaría a 3120. Sin embargo, estas carpas están vacías por la falta de equipamiento, como aire acondicionado y otros servicios básicos, según el Departamento de Defensa.

Además, la ampliación del centro de detención enfrenta críticas de organizaciones de derechos humanos, debido a las condiciones de reclusión, que han denunciado la restringida movilidad e intentos de suicidio debido a las condiciones del centro.

Guantánamo en términos de costos monetarios

Los costos de retener migrantes en Guantánamo han resultado mucho más elevados que en centros de detención en EE. UU. Según el informe, en los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mantener un migrante en un centro de detención de EE. UU. cuesta 157 dólares diarios, mientras que detener a un prisionero en Guantánamo cuesta 16.540 dólares al día.

El gobierno ha gastado aproximadamente 4 millones de dólares en vuelos militares y hasta 16 millones de dólares en detención migratoria, según funcionarios del Departamento de Defensa y dos congresistas demócratas que visitaron la base.

A pesar de los problemas logísticos y los elevados costos, la administración de Trump sigue considerando Guantánamo como una opción clave en su estrategia migratoria. Un funcionario de la Casa Blanca citado por Washington Post admitió los obstáculos, pero afirmó que persistirán en el uso del centro de detención como parte del cumplimiento de sus promesas de campaña.

Uso del campamento militar de Guantánamo para la detención de migrantes

El centro de Guantánamo, históricamente, ha sido utilizado para albergar a presuntos combatientes enemigos vinculados con los atentados del 11 de septiembre. También es utilizado como centro de operaciones para migrantes en el otro lado de la bahía, tradicionalmente usado para la detención de migrantes interceptados en el mar y para recibir a los deportados.

Aunque algunos funcionarios, de la Casa Blanca, han afirmado que los migrantes considerados de “alta amenaza” son retenidos en la prisión militar, mientras que otros con bajo riesgo son enviados al centro de operaciones, una investigación de The Washington Post explicó en su informe que varios de los detenidos en Guantánamo no tenían antecedentes penales más allá de haber cruzado la frontera ilegalmente.

El despliegue militar en la base ha ido en aumento, con personal asignado a operaciones de aeródromos, logística, seguridad y distribución de alimentos. Según el informe el número de soldados enviados a la base ha superado los 1.000 en los últimos meses.

La representante demócrata Sara Jacobs, quien visitó Guantánamo con una delegación del Congreso, declaró que el Departamento de Defensa ha solicitado al DHS que solo transfiera a la base a migrantes sin problemas de salud mental ni necesidades médicas graves. Jacobs explicó también el desafió que enfrenta Trump para llegar a detener 30.000 personas en Guantánamo.

Críticas al trato de los migrantes en Guantánamo

Varios expertos en Guantánamo y en derechos humanos han expresado preocupaciones sobre la legalidad y la idoneidad de que los militares se encarguen de la detención de migrantes en la base naval. J. Wells Dixon, abogado del Centro de Derechos Constitucionales, argumentó que Estados Unidos no está en guerra con los inmigrantes detenidos, por lo que el uso del Campamento 6 como centro de detención no es apropiado. Dixon advirtió que si surgen problemas graves, no será el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el responsable, sino el propio Departamento de Defensa.

Por su parte, Jill Tokuda (D-Hawaii) y Sara Jacobs (D-California), quienes visitaron la base junto con una delegación del Congreso, señalaron que los primeros migrantes detenidos en Guantánamo fueron tratados más como terroristas que como inmigrantes.

El Congresista Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines y asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, criticó la decisión de Trump de destinar tropas militares a la detención de migrantes, argumentando que el ejército no está entrenado para estas operaciones de cuidado a largo plazo. Cancian afirmó que el propósito de las fuerzas armadas es participar en misiones de guerra, no en la retención de migrantes.

