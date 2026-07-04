La Casa Blanca convierte la boda de Taylor Swift en una parodia política

A la izquierda, la imagen compartida por la Casa Blanca en X, que parodia el supuesto anuncio de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York. Foto: Agencia EFE

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La Casa Blanca ha convertido sus redes sociales en una herramienta para capitalizar momentos de la cultura pop durante la administración de Donald Trump. Desde eventos deportivos hasta fenómenos virales, la cuenta oficial ha aprovechado distintas tendencias para difundir mensajes favorables al Gobierno.

Uno de los casos más recientes surgió tras la difusión en redes sociales de imágenes del matrimonio de la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York. La publicación, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, fue utilizada por la Casa Blanca como base para una parodia con contenido político.

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Incluso, la Casa Blanca recurrió a una imagen inspirada en la estética de la gira The Eras Tour de Taylor Swift para publicar un montaje con fotografías del presidente Donald Trump y otros momentos considerados “icónicos” de Estados Unidos, con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia del país.

El montaje incluía en la parte inferior la frase “America’s Eras Tour” (“La gira de las eras de Estados Unidos”) y fue acompañado por el mensaje “It’s been a long time coming…” (“Ha pasado mucho tiempo…”), una referencia a una línea de la canción Miss Americana & the Heartbreak Prince, interpretada por Taylor Swift.

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En otra publicación, la Casa Blanca recurrió nuevamente a la parodia. En la imagen editada, las pantallas del recinto fueron reemplazadas por un mensaje en grandes letras rosas que decía “Trump Is Your President” (“Trump es tu presidente”), acompañado del texto “IT HAPPENED!!!” (“¡Sucedió!”).

Este tipo de parodias no son nuevas en las redes sociales de la Casa Blanca, como tampoco lo son las referencias a Taylor Swift, una artista con la que Trump ha mantenido desencuentros públicos en los últimos años. La relación entre ambos se deterioró especialmente durante la campaña presidencial de 2024, cuando la cantante anunció su respaldo a la entonces candidata demócrata, Kamala Harris.

Tras ese pronunciamiento, Trump escribió en su plataforma Truth Social: “¡Odio a Taylor Swift!”, un mensaje que generó amplia repercusión. Desde entonces, el mandatario ha vuelto a lanzar críticas y burlas contra la artista en distintas ocasiones, mientras que Swift ha mantenido su postura de respaldo a causas y candidatos demócratas sin responder directamente a los ataques del presidente.

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