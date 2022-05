La Cumbre de las Américas más polémica: los no invitados y los que no quieren ir

López Obrador dijo este martes que podría no asistir a la Cumbre de las Américas, programada para junio próximo en California, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. EFE/ Isaac Esquivel Foto: Isaac Esquivel

Desde hace algunos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha insistido a Washington que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. “Si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard”, sostuvo este martes López Obrador.

El mandatario señaló que su ausencia sería un mensaje de protesta. “Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía, y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”, agregó.

Hace un par de semanas, Estados Unidos descartó incluir en la lista de invitados a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela para la Cumbre de las Américas en junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que no respetan la democracia.

“Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y, por lo tanto, no espero su presencia”, anunció hace unos días el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con NTN24.

Tras su pronunciamiento, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, exigió la participación de su país en el encuentro, y sostuvo que EE. UU. pretende organizar una cumbre de Estados selectivos. “Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y la cooperación”, comentó Díaz-Canel. De hecho, durante su visita a Cuba, López Obrador dijo que le insistiría al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que convoque a todos los países de la región.

Pero las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tuvieron importantes retrocesos desde la reacción del gobierno cubano a las inéditas protestas de julio de 2021 en la isla, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, según la oenegé con sede en Miami, Cubalex.

Por otro lado, Venezuela también se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, sostuvo que no hay ninguna razón que justifique la exclusión de esos países.

“Es EE. UU. ejerciendo su arrogancia, la arrogancia propia del imperialismo, solo con los que ellos se sienten cómodos. No quiere decir que alguno de los que esté allí sea, de alguna manera, servil al gobierno de EE. UU., sino que, simplemente, no lo confrontan como la revolución bolivariana ha decidido confrontarlo desde hace muchísimo tiempo en lo político”, comentó este martes el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela

El gobierno de Biden no reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que fueron reelegidos en comicios fraudulentos.

La IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles (EE. UU.) del 6 al 10 de junio, será la segunda organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994. El objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional.

Con información de Efe y Afp*

