La defensa de Trump sobre Cohen: hambriento de dinero y poco digno de confianza

Michael Cohen, exabogado del expresidente estadounidense Donald Trump, sale de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Foto: EFE - Peter Foley

Los abogados de Donald Trump dieron el martes su primera puñalada a Michael Cohen, su otrora abogado y confidente devenido en enemigo, al tratar de pintarlo como un narrador hambriento de dinero y poco digno de confianza en el juicio contra el expresidente en Nueva York.

Pero las dos primeras horas del interrogatorio del abogado defensor Todd Blanche tuvieron menos repercusión de la esperada, incluso cuando los principales aliados republicanos politizaron cada vez más el proceso, al aparecer para apoyar a Trump.

El magnate recibió el respaldo en la Corte de Manhattan del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y de su otrora rival para la nominación republicana y posible candidato a la vicepresidencia, Vivek Ramaswamy.

No obstante, la atención se centró en Cohen, que trabajó entre 2006 y 2018 para Trump como abogado personal y hombre para todo. Este martes volvió al estrado de los testigos para ser interrogado por la defensa del exmandatario, que intentó desacreditar su versión.

De 57 años, Cohen pagó de su bolsillo US$130.000 a Daniels, en la recta final de las elecciones de 2016, para comprar su silencio por una supuesta relación sexual con Trump, ocurrida diez años antes, con el fin de apagar un posible escándalo que podría haber resultado fatal para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca.

Trump le devolvió US$420.000, que incluían los impuestos y los servicios prestados, entre otros conceptos, en 11 cheques, la mayoría firmados de su puño y letra, tras la presentación de facturas por Cohen. El último pago lo realizó el 1 de diciembre de 2017, cuando era presidente, según documentos mostrados en la Corte.

“No te preocupes, todo va a ir bien. Soy el presidente de Estados Unidos”, aseguró Cohen sobre lo que le dijo Trump, primer exmandatario en la historia de Estados Unidos en sentarse en el banquillo de la justicia penal.

“Violé mi brújula moral”: Michael Cohen sobre Trump

“Me arrepiento de haber hecho cosas por él que no debía. De haber mentido, de haber intimidado a la gente para lograr un objetivo”, dijo Cohen: “Para mantener la lealtad y hacer las cosas que él me había pedido, violé mi brújula moral y sufrí la pena, al igual que mi familia”. La defensa se reanudará el jueves por la mañana, dado que no hay sesión el miércoles.

Cohen, al que llamaban “pitbull” por su celo para proteger a su jefe, ya se declaró culpable y fue condenado en 2018 a tres años de cárcel por mentir al Congreso y por delitos financieros y electorales, además de perder su licencia de abogado.

El caso de Stormy Daniels fue uno de varios escándalos que el magnate inmobiliario trató de sofocar en vísperas de las elecciones en las que ganó frente a la exprimera dama y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

El actual candidato republicano a volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre habría expresado entonces su temor por el efecto “catastrófico” que provocarían esas revelaciones y el “odio” de parte del electorado femenino.

Una corte de apelaciones se inhibió en el recurso de Trump para anular la orden de silencio que le ha impuesto el juez que preside el juicio, Juan Merchan, y que le prohíbe hablar en público de los testigos, jurado y personal de la Corte.

“Es un juicio contra Estados Unidos”: el alegato del expresidente

“Este no es un juicio a Donald Trump, es un caso del Partido Demócrata contra Estados Unidos”, dijo el candidato del Partido Republicano a las elecciones de noviembre, frente al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

La Fiscalía de Manhattan acusa a Trump de 34 delitos de falsificación contable: 11 cheques, 11 facturas y 12 entradas contables. El lunes, Cohen dijo que Trump sabía que era para disfrazar el reembolso como gastos legales ordinarios, un elemento crucial del caso de la Fiscalía.

De ser hallado culpable por el jurado que sellará su suerte, podría suponerle una pena de cárcel. Pero incluso si es sentenciado a prisión, el exmandatario de 77 años podrá volver a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, en caso de ser electo.

En un intento de presentarlo como descontento, Blanche le preguntó el jueves varias veces a Cohen si quería que condenaran a su antiguo jefe. Al principio, dijo que el objetivo era la “rendición de cuentas”. “Solo te pido que digas sí o no”, volvió a preguntar el abogado del magnate. “¿Quieres ver al presidente Trump condenado en este caso?”. Cohen, entonces, cedió: “Claro que sí”.

Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de intentar revertir los resultados de la elección de 2020 y de llevarse documentos clasificados al dejar la Casa Blanca en 2021, aunque este juicio ha sido pospuesto indefinidamente.

