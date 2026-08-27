Trump rebautiza el lago Ontario como “Lago América” y aviva la guerra comercial con Canadá

Trump firma un decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a "Lago de América". Foto: AFP - COLE BURSTON

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló aún más la ya tensa guerra comercial con Canadá al renombrar oficialmente el lago Ontario como el “Lago América”, un cambio que ya ha producido quejas entre políticos canadienses y los pueblos originarios canadienses.

“‘Lake America’ es algo que he estado considerando desde hace tiempo”, dijo el mandatario al firmar un decreto desde el Despacho Oval e instruyendo al Departamento del Interior y a la Junta de Nombres Geográficos para eliminar las referencias al viejo nombre en un plazo de 30 días.

La decisión surge en medio del fracaso de las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. El pasado viernes, Washington impuso aranceles del 50 % a los productos de su vecino, que respondió con una medida recíproca sobre miles de productos estadounidenses, lo que ha deteriorado las relaciones entre ambos países.

Trump quiere renombrarlo todo

El jueves, Trump también recordó cómo cambió el nombre del Golfo de México a “Golfo de América” en enero de 2025, apenas inició su mandato, argumentando que Estados Unidos tiene el 92 % de la costa de este territorio. Además, dijo que otros cambios de nombre, más trascendentales, pueden venir en camino.

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora, solo nos falta un océano. Así que, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Tal vez cambiemos el nombre de ambos”, dijo el mandatario.

La Primera Nación Missisaugas of the Credit, un pueblo indígena ubicado en el sur de Ontario, criticó la decisión de Trump destacando que esta desconoce la relación de esta comunidad con sus aguas, la cual precede incluso a la fundación de Canadá, Estados Unidos y sus fronteras modernas.

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“No es simplemente un lago en un mapa”, señaló la jefa de este pueblo indígena, Margaret Ann Sault, recordando que han vivido con las aguas y cuidado de estas, y resaltando que temen que el cambio de nombre desconozca la historia indígenea ligada a este territorio.

Aunque historiadores difieren sobre el origen lingüístico del nombre Ontario, cabe destacar que el gobierno de esta región establece que el río se bautizó así a partir de la palabra iroquesa “kanadario”, un término indígena que significa “agua con gas”.

Todos los nombres de relieves en esta región, como montañas, valles o ríos, llevaban nombres de este tipo mucho antes de que los exploradores europeos los encontraran. Por eso, la Junta de Nombres Geográficos de Canadá ha utilizado los nombres originales de las Primeras Naciones como el referente para dirigirse a los accidentes geográficos del país. Los nombres de cuatro de los Grandes Lagos, Ontario, Hurón, Michigan y Erie, tienen su origen en palabras indígenas.

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“Se puede cambiar una etiqueta en un mapa, pero no se puede cambiar la relación que nuestra gente tiene con estas tierras y aguas. No se puede borrar nuestra historia con nombres”, señaló Sault, según recogió Yahoo News.

A pesar de la mala recepción que ha tenido el movimiento de Trump en Canadá, y el intercambio de insultos entre autoridades de ambas naciones esta semana, funcionarios canadienses esperan que se pueda retomar el diálogo en algún punto.

“Esperamos que Estados Unidos proporcione aclaraciones constructivas sobre sus demás posturas, lo que crearía la posibilidad de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que respete la soberanía canadiense”, dijo el ministro de Comercio entre Estados Unidos y Canadá, Dominic LeBlanc, quien dijo que Washington ya retiró algunos requisitos para seguir adelante en las conversaciones, como su oposición al etiquetado de productos en francés.

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