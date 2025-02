Marco Rubio en Centroamérica: ¿qué logró en su gira?

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (d), y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se abrazan tras una rueda de prensa este jueves, en Santo Domingo. Foto: EFE - Orlando Barría

Durante la semana pasada, Marco Rubio, el elegido por el presidente Donald Trump como secretario de Estado, realizó una gira oficial por cinco países de Centroamérica, que incluyó a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, para hablar con sus presidentes sobre temas de seguridad, geopolítica, intereses económicos y migratorios.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y exsenador por Florida, habla español con fluidez y representa los intereses de la administración Trump en la región. Su mensaje a los mandatarios fue claro: cooperar con Estados Unidos es más beneficioso que desafiar sus intereses.

Estos fueron los principales acuerdos y conflictos que dejó la gira.

Panamá

La visita de Marco Rubio a Panamá estuvo marcada por tensiones en torno al Canal y la influencia china en el país. Con las declaraciones previas de Trump sobre su plan para recuperar dicha obra, Rubio presionó al presidente José Raúl Mulino para que priorizara el tránsito de buques estadounidenses en la vía interoceánica.

Rubio dijo que “en ausencia de cambios inmediatos, EE. UU. tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos”. No obstante, Mulino respondió que “la soberanía de Panamá no está en cuestión. El Canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo”, pero accedió a no renovar el acuerdo de entendimiento que tiene con China sobre la Ruta de la Seda y sus estrategias geopolíticas.

Una controversia que surgió del encuentro fue cuando el Departamento de Estado de EE. UU. afirmó que Panamá había aceptado permitir el tránsito gratuito de barcos estadounidenses, a lo cual Mulino exclamó que era una “falsedad intolerable”.

A nivel migratorio, Panamá acordó ampliar su cooperación con EE. UU. en la vigilancia del Tapón del Darién y aumentar las deportaciones desde su territorio.

Se vio a Rubio asistiendo al despegue de un vuelo de repatriación con 43 colombianos, dentro del marco de deportaciones que están siendo apoyadas por su país.

El Salvador

La visita a El Salvador fue una de las más esperadas por la simpatía entre el gobierno de Trump y el de Nayib Bukele. Bukele aceptó recibir deportados de todas las nacionalidades, incluidos ciudadanos estadounidenses con antecedentes criminales, siendo un “tercer país seguro”.

Bukele ofreció su megacárcel Cecot como parte de “externalizar parte del sistema penitenciario” de EE. UU. Esta podría alojar a los expulsados por una “tarifa relativamente baja”, a lo que Rubio respondió que el acuerdo “sin precedentes es el más extraordinario del mundo”, sin cuestionar las medidas de seguridad y las denuncias de violaciones de derechos humanos y la sobrepoblación carcelaria en el país. Por su lado, EE. UU. se comprometió a apoyar el desarrollo de la energía nuclear en El Salvador.

Un punto que quedó en el aire fue el rol de China en este país. A pesar del respaldo financiero de Pekín en infraestructura, Rubio no abordó públicamente el tema, lo que contrastó con su postura agresiva en Panamá.

Costa Rica

Rubio destacó a Costa Rica como un aliado clave en la región, afirmando: “Aquí viven más ciudadanos estadounidenses que costarricenses en EE. UU., y eso es señal de que algo se está haciendo bien”.

Elogió el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y la estabilidad y seguridad del país en comparación con la de sus vecinos. Sin embargo, expresó preocupación por el aumento del crimen organizado y anunció que Estados Unidos fortalecería la cooperación en seguridad mediante la DEA y el FBI. Esto implica una mayor intervención estadounidense en la lucha contra el narcotráfico en territorio costarricense.

Por otro lado, Rubio recalcó lo positivo de la decisión del presidente Chaves de impedir que Huawei participara en el desarrollo de la red 5G del país. Aseguró que Estados Unidos continuará respaldando a Costa Rica contra lo que denominó el “chantaje económico” de China.

Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo le mostró a Marco Rubio que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en temas de migración. Dijo que su gobierno aumentará en “un 40 %” los vuelos de deportación desde EE. UU., incluyendo migrantes de distintas nacionalidades.

Arévalo le descartó a Rubio recibir pandilleros provenientes de EE. UU.: “Sobre los ciudadanos de otras nacionalidades, será una repatriación continuada, pero no se ha discutido la posibilidad de recibir criminales convictos”.

En política internacional, Guatemala reconoció la soberanía de Taiwán. El enviado especial de EE. UU. para América Latina, Mauricio Claver-Carone, dijo que “Guatemala entiende la amenaza china, y estamos agradecidos con el presidente Arévalo por su postura”.

El acercamiento de Arévalo a la administración Trump refleja la necesidad de apoyo estadounidense para fortalecer su gobierno, que ha enfrentado presiones internas desde su llegada al poder.

República Dominicana

La última parada de la gira de Rubio fue en República Dominicana, donde se reforzó la relación enfocándose en la política migratoria y la seguridad. Rubio respaldó las medidas del presidente dominicano, Luis Abinader, para endurecer la represión contra los inmigrantes haitianos, incluyendo deportaciones masivas de hasta 10.000 personas por semana, militarización de la frontera y construcción de un muro de 165 km.

EE. UU. y República Dominicana acordaron fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y explorar oportunidades para la explotación de tierras raras, lo que podría traducirse en inversiones estratégicas en los próximos meses.

Rubio cerró su gira destacando que su objetivo era demostrar que “es mejor ser amigo que enemigo; es mejor ser aliado que alguien que crea problemas”, subrayando la nueva dirección de la política exterior de Estados Unidos en América Latina.

