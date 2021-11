La ira que intentó contener Díaz-Canel en Cuba

La constante represión del gobierno cubano obligó a los manifestantes a quedarse en casa. Vestidos para la ocasión y con rosas blancas como símbolo de protesta, cientos de cubanos mostraron en redes sociales cómo las caravanas vigilaron cada movimiento, cómo bloquearon las principales calles, y hasta la detención de algunos opositores para callar los reclamos.

“Yúnior García Aguilera denuncia que su casa se encuentra sitiada por agentes vestidos de civil y que expulsaron violentamente a un equipo de periodistas que llegó a tratar de entrevistarlo. Las turbas realizan un acto de repudio frente a su casa”, informó Cubalex, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos humanos en la isla. Pese a la represión, aseguran que siguen preparados para marchar.

“Es la oportunidad de denunciar lo que ocurre en Cuba: secuestros, maltratos, hambre, no hay libertad de expresión ni calidad de vida”, dijo a Voz de América Sheila Rodríguez, una cubana que salió de La Habana junto a su hermana, dejando a toda su familia en la isla.

Todo cambia menos Cuba. En la isla, el escenario es el mismo hoy que en julio, cuando se desató el mayor movimiento de protestas desde 1994: los apagones siguen siendo frecuentes y algunos hospitales continúan sin medicamentos tan básicos como la aspirina.

“Estamos hablando de una inflación sin precedentes que va a empeorar, y el mismo gobierno lo ha reconocido”, comentó a este diario Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex. Sin embargo, las marchas de este 15 de noviembre tenían un elemento diferencial de las de hace unos meses: la lucha por la libertad.

El 11 de julio, miles de personas salieron a las calles de todo el país gritando consignas como “Patria y vida”, un giro al antiguo lema del gobernante Partido Comunista “Patria o muerte”. La represión fue evidente: 1.270 cubanos fueron detenidos, 658 de los cuales siguen en prisión, según datos de Cubalex.

“El Estado obstaculiza el acceso a los datos de los detenidos; no podemos ir a una estación de policía, a la Fiscalía o a cualquier tribunal para pedir los expedientes. Ni siquiera a través de los abogados de los detenidos”, agregó la abogada.

La Fiscalía Provincial de La Habana comenzó a utilizar el delito de sedición para enjuiciar a los jóvenes cubanos de La Güinera y Mantilla que participaron en las protestas de julio en esos barrios de la capital. “Están pidiendo hasta 30 años de privación de la libertad”, comentó Diversent.

La persecución ad portas de las protestas de este lunes se agravó en las últimas semanas; esta vez con los allegados de los detenidos en la mira de las autoridades. “Los familiares de los capturados, muchos de los cuales son menores de edad, han reportado citaciones oficiales y vigilancia. Ahora mismo, una de las madres de los capturados en julio me envió imágenes de policías que se agolparon en la esquina de su casa. Las amenazas son directas y selectivas”, sostuvo la abogada.

Cubalex recibió reportes de detenciones desde el 12 de noviembre; muchos cubanos fueron llevados ante las autoridades para ser interrogados. “Vimos motines de repudio contra los que manifestaron en redes sociales su intención de salir a las calles”, comentó Diversent. Un escenario similar al que describió un periodista en la capital: “Policías, militares y agentes disfrazados de civiles, como perros de presa, custodian las calles de La Habana. Es sábado en la noche y desde ya varios activistas y periodistas están sitiados para que mañana no puedan salir de sus domicilios. Internet en Cuba ya está empezando a fallar, como era de esperarse en las horas previas a las protestas”, escribió Abraham Jiménez, columnista del Washington Post.

La crispación social por la violación de derechos humanos se suma al hambre. El PIB de la isla bajó 11 % en 2020, según cifras oficiales, la peor caída en casi dos décadas y la tercera más pronunciada desde que se tiene registro. Y las proyecciones no son alentadoras: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que para 2021 se proyecta una inflación histórica de tres dígitos, dado el inicio del ordenamiento monetario y el escenario de escasez de divisas en el país.

“Todo empeoró desde la Tarea Ordenamiento, una medida que tomó el gobierno para la unificación monetaria. Ahora, una libra de carne de cerdo, que antes podía valer unos 25 pesos en moneda nacional, cuesta 150 pesos”, comentó Diversent. Los cubanos siguen haciendo largas colas para comprar alimentos básicos como frijoles y arroz. “No hay combustible para generar electricidad y los artículos de primera necesidad como jabón o elementos básicos de aseo han desaparecido de los mercados en Cuba”, explicó la abogada.

Otros culpan al embargo comercial estadounidense, una postura que adoptó el gobierno cubano en las protestas de julio. “La verdad es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo”, dijo en ese momento a la prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, varios activistas se apresuraron a rechazar esa visión. “No hay comida, no hay medicinas, no hay nada, y esto no es producto del embargo estadounidense, que yo no apoyo”, dijo Ramón Saúl Sánchez, presidente del grupo de defensa Movimiento Democracia en Miami, al New York Times.

Una posición similar a la de Laritza Diversent: “Hay muchísimas restricciones impuestas por el Estado que no tienen nada que ver con el embargo. Las sanciones no son el problema por el cual los cubanos no avanzan económicamente. En la isla, las personas no tienen la libertad de sembrar, para luego vender y generar riqueza, porque el control estatal sobre la economía no lo permite. Ese es el principal obstáculo de Cuba”.