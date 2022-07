La mayoría de los demócratas no quiere a Joe Biden en las elecciones de 2024

Algunos datos que reveló la encuesta dan cuenta de que son los jóvenes los que se muestran más reacios a que Biden mantenga su liderazgo en los próximos comicios, pues el 94 % de los demócratas menores de 30 años prefieren un candidato presidencial diferente. Foto: SHAWN THEW

Una encuesta llevada a cabo por The New York Times y Siena College muestra que el 64 % de los votantes demócratas no quiere a Joe Biden en la contienda presidencial de 2024, atribuyéndole un 33 % de aprobación a su labor como presidente. Detrás de este poco respaldo están las preocupaciones por la economía y la inflación, lo que se refleja en que solo el 13 % de los votantes estadounidenses crea que el país va por buen camino.

Ni siquiera dentro de su partido Biden tiene un buen índice de aprobación, pues aunque el 70 % de sus compañeros lo respalda, dicha cifra es poco común para un presidente, sobre todo cuando está a pocos meses de enfrentarse a las elecciones de medio término, planeadas para noviembre, en las que se definirán su margen de gobernabilidad y su control sobre el Congreso.

Algunos datos que reveló la encuesta dan cuenta de que son los jóvenes los que se muestran más reacios a que Biden mantenga su liderazgo en los próximos comicios, pues el 94 % de los demócratas menores de 30 años prefiere un candidato presidencial diferente. Así, de acuerdo al sondeo, la edad, su desempeño en el cargo y la preferencia por alguien nuevo están entre las razones por las cuales buscan un nuevo líder.

Por otro lado, el empleo y la economía son los problemas más importantes que enfrenta el país, según el 20 % de los votantes encuestados, seguidos por la inflación y el costo de vida, con un 15 %. Además, uno de cada 10 votantes mencionó el estado de la democracia y la división política como el tema más apremiante, aproximadamente la misma proporción que mencionó las políticas de armas, teniendo de contexto los recientes tiroteos en Buffalo y en Uvalde, así como la decisión de la Corte Suprema de anular una ley de Nueva York que imponía límites estrictos al porte de armas fuera de las casas, alcanzando un porcentaje mayor al que se venía viendo en las encuestas de los últimos años.

