La oposición en México marchó en contra de las reformas electorales de AMLO

Las personas participaron en la "Marcha por la Democracia" en México, contra las reformas electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: AFP - VICTOR MENDIOLA

Al menos 90.000 personas salieron a marchar este domingo en México contra las reformas de Andrés Manuel López Obrador al sistema electoral. La “marea rosa”, como llamaron los medios mexicanos a quienes asistieron a la protesta, pidió la realización de unas elecciones presidenciales libres, programadas para el 2 de junio.

Aunque la convocatoria era para todos los ciudadanos y de carácter apartidista, estuvieron varias figuras de la oposición. Entre ellas, el presidente del PAN, Marko Cortés.

“La defensa de la democracia se ha convertido en una lucha opositora porque estamos ante una autocracia en construcción”, dijo a El País Gerardo Villadelangel, de 50 años, uno de los asistentes de la manifestación que llevaba una pancarta que decía “No a la restauración autoritaria”.

Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló al presidente de llevar a cabo un “proyecto de regresión autoritaria”, en una intervención frente a los manifestantes. Según él, López Obrador quiere “desaparecer a los órganos autónomos para que las tareas vuelvan al Ejecutivo”, entre ellos, el INE, para realizar una “elección directa de sus consejeros” y así “controlarlo políticamente”.

“Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla”, aseguró.

Un ejemplo de lo que sucede, apuntó, son los casos de persecución, reducciones al presupuesto y amenazas a la institución. De igual forma, condenó que López Obrador estuviera “imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes, sino a personeros de los intereses del oficialismo al frente de ellas”.

La reforma criticada por la ciudadanía fue presentada por el presidente en el Congreso la semana pasada, en un paquete de 20 iniciativas. En ella, propone la desaparición del INE y la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que tendría mayor injerencia por parte del Ejecutivo y competencias más reducidas. Además, busca que consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos por voto popular; y reducir en un 50 % la financiación de los partidos políticos.

También disminuiría el número de congresistas, pasaría de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores; así como el número de participantes requeridos para que una consulta popular sea válida y vinculante: del 40 % al 30 %. Otro punto clave de la reforma es que eliminaría las candidaturas plurinominales, que se rigen bajo el principio de representación proporcional, con la que se toma como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido en una región determinada para asignar más o menos lugares en el Congreso.

Además de la fuerte oposición en las calles a la reforma, los expertos apuntan que es poco probable que se aprueben en el Legislativo. Las dos propuestas presentadas por López Obrador anteriormente, que fueron muy parecidas a la más reciente, no avanzaron en el Congreso. Al ser una iniciativa que pretende modificar la Constitución, requiere de una mayoría calificada: 334 votos en Diputados y 85 en el Senado. Para alcanzar esto, necesita del apoyo de la oposición, que es muy poco probable que ceda en este tema, especialmente con las elecciones.

La candidata presidencial de la alianza opositora entre el PAN, el PRI y el PRD, Xóchitl Gálvez, quien se enfrentará contra la oficialista Claudia Sheinbaum, celebró la participación en la marcha en un video publicado en redes sociales.

“La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones”, dijo.

AMLO, por su parte, criticó la marcha, asegurando que los manifestantes “defienden la democracia de ellos, de los ricos y los oligarcas, la de los corruptos”. Negó que sus reformas fueran a causar problemas en las elecciones y enfatizó que con ellas “ya no van a haber fraudes electorales como había cuando estaban los del PRIAN”, pues “ellos fueron los que establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales”.

“Celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos. Ya no hay represión, no hay censura, nada que temer. Qué bueno que existen estas manifestaciones, porque queda de manifiesto que vivimos en un país libre. En una dictadura no se podría ni hacer movilizaciones ni insultar al presidente. Es distinto ya”, respondió ante los medios de comunicación.

Este domingo, Claudia Sheinbaum formalizó su solicitud de registro ante el INE como candidata presidencial. Estuvo acompañada por sus simpatizantes y el presidente de su partido, Mario Delgado, así como por varios gobernadores de Morena.

