La venezolana Angie Miller fue detenida tras el asesinato de B-King y Regio Clown en México

B-King, asesinado en México, junto a Angie Miller, quien se cree que fue su pareja. Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_

Angélica Yetsei Torrini León, venezolana conocida como Angie Miller, fue detenida tras el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, en medio de un caso en el que previamente fue catalogada como desaparecida. Ella, de 29 años, es investigada por la Fiscalía de la capital y por la del Estado de México por una posible participación en el doble homicidio.

La detención de la joven se dio el 23 de septiembre y, según la información del Registro Nacional de Detenciones, permaneció bajo custodia en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla. Sin embargo, como lo reportaron algunos medios locales citando a las autoridades, posteriormente fue puesta en libertad.

Angie Miller fue una de las personas que estuvo con los artistas poco antes de que desaparecieran y previo a que se reportara su muerte. Incluso, fue presentada por Regio Clown como una de las artistas que estaría en el escenario durante sus conciertos, además de que algunos videos la mostraron cercana a B-King, al punto de que se cree que pudo ser su pareja.

Los colombianos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, cuando salieron rumbo a un gimnasio en Polanco, en Ciudad de México. Un día después, dos cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, pero fue hasta el 22 de septiembre que se supo de su fallecimiento, cuando los familiares reconocieron los cuerpos.

“Hoy odio México más que a mi vida (…). No es justo lo que está pasando”, escribió Angie Miller. Por ahora, las autoridades mexicanas están investigando el caso como un homicidio.

