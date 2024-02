Lacalle vs. gobierno de Venezuela: vicepresidenta le responde al presidente uruguayo

Delcy Rodríguez y Luis Lacalle Pou, vicepresidenta de Venezuela y presidente de Uruguay. Foto: EFE

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este lunes al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, evitar “inmiscuirse” en los asuntos del país caribeño y, en cambio, ocuparse de los problemas de su nación.

La funcionaria venezolana usó su cuenta en X para responder a declaraciones ofrecidas la noche del domingo por el mandatario uruguayo, en las que afirmó que el posicionamiento de su nación respecto a la situación venezolana es “claro”, porque “rompe los ojos” que en ese país hay “una dictadura”.

Al respecto, Rodríguez dijo: “tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. ¿Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela, Venezuela se respeta”.

En sus declaraciones del domingo, Lacalle Pou recordó que su Gobierno llamó a consultas al embajador uruguayo en Venezuela, Eber da Rosa, para que informe sobre “preocupantes acontecimientos” que atentan contra la celebración de comicios libres.

“Yo creo que rompe los ojos que es una dictadura, que no hay elecciones libres. Hoy de nuevo, otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir por algo es, porque si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro por algo será”, dijo el mandatario.

Respecto a lo que espera de las consultas a Da Rosa, anunciadas por el canciller uruguayo, Omar Paganini, el pasado jueves en X, el presidente dijo que son importantes para entender la situación actual del país caribeño “de primera fuente” con quien es “los ojos” de Uruguay en Caracas.

El 1 de febrero, Lacalle Pou aseguró a la prensa que las elecciones que Venezuela celebrará este año no serán libres y democráticas tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, impedida para competir en las presidenciales tras la ratificación de esta medida administrativa por parte del Supremo venezolano.

