Las autoridades de Brasil confirman que no hubo fraude en las pasadas elecciones

La segunda vuelta electoral en Brasil se celebró el 30 de octubre del 2022. Durante la jornada, además de elegir a un nuevo presidente, los brasileños votaron también por las autoridades locales. Foto: AFP - MIGUEL SCHINCARIOL

Un informe del Ministerio de Defensa de Brasil indicó que en las papeletas de las recientes elecciones, en las que triunfó Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, no hubo fraude. Aunque se especulaba que el Ejército respaldaría las afirmaciones del actual mandatario sobre la contaminación de los comicios, luego de meses de asegurar que no aceptaría una derrota y de cuestionar la confiabilidad de las urnas electrónicas, la institución entregó un informe de 63 páginas que da cuenta de que no hubo ninguna inconsistencia durante los comicios.

El alto funcionario electoral de Brasil dijo que “recibieron con satisfacción el informe final del Ministerio de Defensa, que al igual que todas las demás agencias de monitoreo, no apunta a ningún fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas o en el proceso electoral de 2022″. Alexandre Moraes, el magistrado de la Corte Suprema que encabeza el tribunal electoral, dijo: “Se analizarán las sugerencias sobre las formas de perfeccionar el sistema”.

Este documento se presentó un día después de que el Colegio de Abogados de Brasil dijera que no había encontrado informes de nada desafortunado durante las dos rondas de votación para presidente, gobernadores, Congreso y legislaturas estatales. La institución agregó que encontró evidencia de que “el sistema de justicia electoral preservó la uniformidad y la seguridad”.

Desde su derrota, poco se ha visto a Bolsonaro en público. En el breve discurso que dio dos días después de las elecciones del 30 de octubre, cuando se celebró la segunda vuelta, dijo que “hay un sentimiento de injusticia de lo que ocurrió en el país” y su silencio de más de 40 horas solo reforzó las protestas de sus seguidores, quienes bloquearon varias vías principales del país, con la convicción de que eso podría reforzar la intervención militar para detener el ascenso de Lula al Ejecutivo. Incluso los bolsonaristas pedían que los militares se tomaran el poder. Aunque no ha reconocido su derrota, el mandatario concluyó: “Siempre fui un demócrata, en contra de lo que decían mis seguidores, siguiendo las líneas de la Constitución. Continuaré lo que esta dice”.

El pronunciamiento de Bolsonaro dejó en claro que no pedirá un recuento de los votos tras el balotaje, una acción que alimentaría la polarización en el país y le daría alas a quienes buscan resistirse al ascenso de Lula. Entretanto, el presidente electo y líder del Partido de los Trabajadores trabaja en la transición con el actual gobierno, pues su posesión es el próximo 1 de enero. Reunido con varios líderes políticos, elogió las máquinas de votación electrónica que Brasil ha utilizado desde 1996, sobre las cuales comentó que “eran un triunfo para el pueblo brasileño. Creo que muchos países del mundo están celosos por la fluidez del proceso aquí”.

