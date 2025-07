Escuelas públicas de Miami-Dade cancelan las clases de ciudadanía para migrantes

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, contempla el cierre de la Oficina de Nuevos Estadounidenses ante el déficit de US$402 millones que tiene el condado. Foto: EFE - Giorgio Viera

Las escuelas públicas del condado de Miami-Dade ya no ofrecerán cursos de ciudadanía para aquellos migrantes que buscan prepararse para el examen de naturalización y aprender sobre la historia y la cultura de Estados Unidos. Al parecer, esto está relacionado con los recortes de los fondos federales.

El Fast Track to Citizenship estaba disponible a través del programa de Educación para Adultos del condado y servía de preparación para los residentes permanentes legales que estaban buscando la ciudadanía estadounidense. Ese apoyo incluía ayuda con la solicitud de naturalización de 20 páginas y la preparación para el examen.

Aunque el plan de estudios 2025 del condado todavía incluye ese servicio, que aparece con una oferta disponible en ocho ubicaciones, el Miami Herald informó que cuando alguien llama para preguntar sobre la inscripción, el operador dice: “Lamentablemente, ya no tenemos clases de ciudadanía. Recortaron la financiación”.

De acuerdo con lo publicado por dicho medio de comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos determinó que el programa “ya no cumple con sus objetivos ni con las prioridades” de la entidad. Como resultado, todo el trabajo financiado con fondos federales bajo la subvención “será inadmisible”.

Aún hay dudas sobre qué pasará con esto. Un portavoz citado por el Miami Herald confirmó que las clases de ciudadanía de los colegios técnicos para adultos se cancelaron para la temporada de otoño, pero indicó que podrían ofrecerlas en algunas escuelas “si hay suficiente interés”. Sin embargo, de momento, no hay información sobre algún curso de reemplazo.

Esto se dio a conocer casi a la par de que circulara la idea que tiene la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, de eliminar la Oficina de Nuevos Estadounidenses, como parte de la estrategia para cerrar el vacío que está dejando el déficit de US$402 millones que tiene Miami-Dade.

