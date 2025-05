Las mejores frases de Pepe Mujica sobre la vida, la política y el amor

Fotografía del 18 noviembre 2024 del expresidente de Uruguay, José Mujica, durante una entrevista con EFE en Montevideo (Uruguay). Foto: EFE - Sofía Torres

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015, murió este martes tras una batalla contra el cáncer de esófago. Fue agricultor, legislador, presidente y filósofo de la sobriedad y trascendió por sus ideas sobre la vida, el poder, el consumo y la libertad. Libertad de diversas formas: legalizó el matrimonio igualitario, el aborto y la marihuana, y destinó el 90 % de su salario a causas sociales.

Aislado durante años en prisión en la dictadura uruguaya, Mujica forjó desde la reflexión, y no desde la venganza, sino desde una visión profundamente humana y crítica de la vida moderna. Se definía como un hombre sobrio, como un servidor público, como un militante de la vida simple.

Mantuvo su famoso carro escarabajo celeste, rechazó fortunas y dio discursos memorables en foros globales. Sin corbata y frases que desnudan al sistema, en sus discursos, entrevistas y libros, Mujica dejó un archivo de pensamientos directos y a la vez reflexivos.

Estas son diez de sus frases más recordadas, con el contexto en que las pronunció, y que hoy, tras su muerte, siguen resonando.

Frases de Pepe Mujica sobre la vida

“La vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida”. Lo dijo durante su discurso en la Cumbre de Río+20 de las Naciones Unidas en 2012.

“La muerte hace de la vida una aventura”. Dicho en una entrevista con El País en noviembre de 2024, mientras se recuperaba del tratamiento de cáncer.

“No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad”. En diversas entrevistas Mujica explicó su estilo de vida austero, destacando que la verdadera libertad está en consumir poco y no estar atado a las cosas materiales.

“Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas”. Esta reflexión la reitera en varias ocasiones.

“La felicidad no se alcanza con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”. Es ahí donde, según él, se manifiesta la plenitud de vivir.

“Cuando compras algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata (...) Y es miserable gastar la vida para perder libertad".



Esta es otra de las reflexiones que #PepeMujica dejó al mundo.



📹 HUMAN o filme pic.twitter.com/8CLPS84FY9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 13, 2025

Frases de Pepe Mujica sobre la política

“La política no es una profesión para hacer dinero, es una pasión para servir”. Lo reiteró especialmente durante su mandato presidencial (2010-2015).

“Gobernar no es mandar, es servir a una causa”. Mujica promovió que poder no se ejerce desde el privilegio, sino desde la entrega y el compromiso con la sociedad.

“Cuando los políticos se enamoran del poder, se olvidan del pueblo”.

“No se puede hacer política con odio, porque termina contaminando todo”. Abogó por el diálogo, la reconciliación y la empatía, incluso entre adversarios. La frase toma más sentido cuando se recuerda que estuvo encarcelado por varios años durante la dictadura en Uruguay.

“No somos santos, somos políticos, pero con decencia se puede”. Lo dijo en su última rendición de cuentas como presidente en 2014.

"El verdadero quid de la cuestión es si vives como piensas, porque de lo contrario terminarás pensando como vives".



José 'Pepe' Mujica, expresidente de Uruguay. pic.twitter.com/jHJpKC27Pu — Michael E. Estrada F. ® (@mestradaf_) May 13, 2025

Frases de Pepe Mujica sobre el amor

“El amor no se mendiga, se merece”.

“El amor es la capacidad de vivir juntos, siendo diferentes”.

“No existe amor en ausencia de libertad”.

“El amor no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser”.

“El amor es la razón del corazón y la redención de los sinsentidos”.

Otras frases célebres de Pepe Mujica

“Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no les alcanza nada. Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no les va a dar el tiempo de la vida ni nada”.

“El hombre moderno anda siempre apurado, porque si la economía no crece es una tragedia”.

“Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer”.

“Una cosa es vivir porque se nació o vivir por una causa”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com