Leíto, “influencer” que invitó a ocupar casas en EE. UU., podría ser deportado

"Leito Oficial" es un tiktoker que se dio a conocer por sus polémicos videos. / Tomada de la cuenta de X de Bill Melugin Foto: Tomada de la cuenta de X de Bill Melugin

El “influencer” Leonel Moreno, más conocido en redes sociales como Leíto, podría ser deportado luego de una orden de un juez de inmigración de Estados Unidos. La ejecución de la orden, no obstante, quedaría en el limbo por el estado de las relaciones entre Washington y Caracas.

Según fuentes de Seguridad Nacional citadas por The New York Post, este “tiktoker” venezolano, que se hizo famoso por alentar a migrantes a ocupar casas en Estados Unidos, el juez, en el estado de Ohio, habría ordenado su expulsión el pasado 9 de septiembre.

Moreno también se dio a conocer por alentar en sus videos a otros migrantes a no trabajar, a recibir beneficios por los hijos y a pedir dinero.

Sus publicaciones suscitaron comentarios de rechazo por parte de otras personas venezolanas que su conducta solo aumentaba la xenofobia y le recordaron que muchos migran en busca de mejores oportunidades laborales.

La detención del influenciador venezolano en Ohio se conoció en marzo pasado. El hombre, según el medio neoyorkino, permanece detenido en la cárcel del condado de Geauga, en Ohio, “donde ha estado ocultando su verdadera identidad”, según la versión del sheriff del condado, Scott Hildenbrand.

No obstante, el reporte del medio neoyorkino advierte que la ejecución de la orden estaría en vilo debido a la suspensión de vuelos de deportación hacia Venezuela.

En octubre de 2023, Venezuela y Estados Unidos, que rompieron relaciones en 2019, llegaron a un acuerdo para reanudar los vuelos de deportación hacia el país latinoamericano. Así sucedió tras años de suspensión y en medio del descontento en la opinión pública por el aumento de la inmigración irregular a Estados Unidos, en plena campaña presidencial de Joe Biden (quien finalmente se retiró de la carrera por la Casa Blanca).

Sin embargo, la recepción de dichos vuelos se volvió a congelar a comienzos de este año en medio de la reimposición de sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos. Washington volvió a endurecer el tono contra Caracas luego de que no se levantara la inhabilitación política contra María Corina Machado, quien finalmente no se pudo presentar en las elecciones presidenciales.

¿Quién es Leíto?

En marzo, tras la detención de Moreno, de 27 años, el periodista Bill Melugin, de Fox news, informó: “ICE le dice a FOX que Moreno cruzó ilegalmente a los EE. UU. en abril de 2022, fue liberado bajo ATD (alternativas a la detención) y recibió instrucciones de presentarse ante ICE dentro de los 60 días, pero nunca lo hizo. Desde entonces, Moreno ha estado publicando videos virales en TikTok, incluido el de instar a otros extranjeros ilegales a ocupar viviendas de estadounidenses”.

De acuerdo con las fuentes del New York Post, “los funcionarios de inteligencia que investigan el caso de Moreno han alegado que era sargento de la dirección general de inteligencia militar de Venezuela”.

Luego, según las fuentes, habría declarado ante el tribunal que era un miembro raso de la armada venezolana.

El Post habló en abril con el detenido. “Vine aquí a Estados Unidos por la persecución en mi país… Pero me están haciendo lo mismo en Estados Unidos: me están persiguiendo”, se lamentó Moreno con el medio.

“Todo lo que hay en los medios sobre mí es desinformación. Me están difamando. Me están tergiversando en las noticias… Soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, una buena persona, humilde, respetuoso con las personas que me respetan”, añadió.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com