Los migrantes no están comiendo perros en EE. UU.: el fact-checking del debate

David Muir y Linsey Davis moderaron el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, a quien le cuestionaron sus afirmaciones sobre los migrantes y lo sucedido en el asalto al Capitolio, entre otros temas más. Foto: EFE - DEMETRIUS FREEMAN / POOL

En lo que pudo ser el único debate presidencial entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, ABC News asumió la tarea de moderar el encuentro, luego de que hace unos meses, en la discusión que transcurrió entre el republicano y Joe Biden, antes de que este renunciara a su aspiración a la reelección, se criticara que los presentadores de CNN no corrigieron las afirmaciones falsas dichas ante las cámaras. Si bien este es su trabajo, el de hacer que estas figuras públicas rindan cuentas, varias voces han destacado la labor realizada por Linsey Davis y David Muir en la noche del martes, aunque otros han apuntado a que se puedo haber hecho mucho más y otros lo tomaron como ataques directos contra el republicano.

Los principales puntos que fueron cuestionados durante el debate Trump-Harris

Quizás fueron dos las afirmaciones centrales que se pusieron en entredicho a lo largo de los 90 minutos del encuentro, y ambas fueron hechas por el magnate. Una se centró en demostrar que lo dicho sobre los migrantes en Ohio, sobre que se están comiendo los perros y gatos de los vecinos, no tiene prueba alguna. Muir, citando a un administrador de la ciudad de Springfield, dijo: “No se ha recibido ningún informe creíble de afirmaciones específicas sobre mascotas heridas o abusadas por personas dentro de la comunidad migrante”. Davis, por su parte, respondió a los alegatos del exmandatario estadounidense relacionados con que los demócratas apoyan la ejecución de bebés después de haber nacido vivos: “No hay ningún estado en el país donde sea legal matar a un bebé después de que nace”.

El fact-checking también incluyó a la vicepresidenta Harris, sobre todo en asuntos abordados anteriormente por ella. En el caso suyo, la intervención de los moderadores se dio con relación a asuntos que causan división, como el fracking o Gaza. Con Trump sucedió lo mismo cuando se le preguntó sobre si tenía algún arrepentimiento tras lo sucedido el 6 de enero de 2021, cuando muchos de sus simpatizantes asaltaron el Capitolio, la sede del Congreso estadounidense. Ahora bien, los presentadores de ABC no corrigieron ninguna intervención hecha por la demócrata. Lo que sí se les criticó a ellos fue que tenían la capacidad de silenciar los micrófonos de ambos candidatos y muchas veces permitieron que las respuestas divagaran demasiado o que las conversaciones cruzadas se extendieran bastante.

¿Cómo fue la labor de los moderadores de ABC News en el debate presidencial?

Muir y Davis preguntaron sobre la política económica, la guerra en Ucrania, el aborto, la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos y los cambios en las posturas de Harris desde su campaña presidencial de 2020. “¿Podrían haber hecho más? Sí”, dijo en una entrevista Angie Drodnic Holan, directora de la Red Internacional de Verificación de Datos del Instituto Poynter, citada por la Associated Press (AP). “¿Hicieron lo suficiente? Yo diría que sí. La alternativa era nada”.

Las quejas no faltaron. La comentarista conservadora Megyn Kelly escribió en X, antes Twitter: “Estos moderadores son un fracaso vergonzoso, y este es uno de los debates más tendenciosos e injustos que he visto”. Otros comentaron que ABC inclinó la balanza a favor de Harris. Incluso, el mismo Donald Trump, tras abandonar el escenario, escribió en redes sociales: “Creo que fue mi mejor debate, ¡especialmente porque fueron tres contra uno!”. Al respecto, el escritor de The Atlantic, James Surowiecki, afirmó: “La forma en que ‘amañaron’ el debate fue permitiendo que (Trump) se ahorcara con sus propios desvaríos de conciencia”.

