ICE libera a inmigrante ciego en EE. UU.: lo aislaron y le quitaron su bastón

Un inmigrante ecuatoriano ciego que había sido detenido por las autoridades migratorias fue liberado en Estados Unidos luego de permanecer aislado durante al menos cinco días, reportó The New York Times.

Se trata de Carlos Aníbal Chalco Changó, de 40 años, quien habría sido detenido en la ciudad de Nueva York, donde reside, y confinado en una celda durante las 24 horas del día, así como privado de su bastón guía.

También se le habría prohibido usar una aplicación móvil para convertir texto en audio que pudiera ayudarle a leer documentos legales para su defensa.

De acuerdo con el reporte, cuando el hombre fue detenido en Queens, las autoridades realmente buscaban a su hijo, con quien había cruzado la frontera de Estados Unidos en 2023.

“El señor Chalco Changó les dijo que era ciego y que no podía ver la imagen, según sus abogados, quienes afirmaron que los agentes lo empujaron contra una pared, lo esposaron y lo metieron en un coche. Un agente le dijo en español que llamara a su hijo y le dijera que se entregara, según sus abogados. Entonces, dijo el agente, el señor Chalco Changó sería libre de irse”, relata el artículo.

Sin embargo, cuando el hijo llegó, también fue detenido.

Según el medio neoyorkino, fue la presión de sus abogados la que logró la liberación, una acción favorable hacia los inmigrantes que ha sido poco común durante la administración de Donald Trump.

“En una carta enviada el lunes al juez Carter para informarle de la liberación del Sr. Chalco Chango, el gobierno indicó que consideraba el caso sin objeto, sugiriendo que no eran necesarios más procedimientos respecto a su detención”, reporta The New York Times sobre la liberación.

“A diferencia del Sr. Chalco Changó, muchos de los más de 60.000 inmigrantes detenidos no tienen abogados. La mayoría se ven obligados a luchar solos contra la deportación, lo que lleva a muchos a considerar las ofertas del gobierno de Trump para abandonar el país voluntariamente y así evitar meses de cárcel”, explica la publicación.

