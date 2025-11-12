“Llegaron al infierno”: denuncian torturas contra venezolanos enviados por Trump a El Salvador

Un policía custodia una celda en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron “torturados”, sufrieron violencia sexual y otros vejámenes en la megacárcel para pandilleros donde estuvieron recluidos cuatro meses, denunció este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW).

El presidente estadounidense, Donald Trump, en acuerdo con su par salvadoreño Nayib Bukele, trasladó en marzo e inicios de abril a 252 migrantes de Venezuela al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al acusarlos sin pruebas de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino (también) violaciones sistemáticas de derechos humanos”, aseguró HRW.

El informe, titulado “Llegaron al infierno”, fue publicado en conjunto con la ONG centroamericana Cristosal, que cerró sus oficinas en El Salvador en julio al denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos.

Según el reporte, los detenidos permanecieron en un “régimen de incomunicación”, alimentación inadecuada y condiciones precarias de higiene.

“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales”, dijo en un comunicado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

Los venezolanos fueron repatriados en julio en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses en Venezuela y a unos 80 presos políticos.

Investigadores de HRW y Cristosal entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el Cecot y a otras 150 personas, incluidos familiares y abogados.

Tres venezolanos contaron que fueron víctimas de “violencia sexual” en la prisión. Uno narró que cuatro guardias abusaron de él y lo obligaron a “practicar sexo oral” a cada uno de ellos.

Durante la reclusión, HRW y Cristosal solicitaron información sobre las detenciones a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, pero no obtuvieron respuesta.

Al negarse a revelar información sobre el paradero y situación de los detenidos, ambos gobiernos incurrieron en el delito de “desaparición forzada” según el derecho internacional, acusó el informe.

Una de las conclusiones de la investigación es que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenían sentencias judiciales y solo el 3 % había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento.

Familiares y abogados afirmaron a HRW que al menos 62 venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com