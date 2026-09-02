Lo que se sabe de la salud de Raúl Castro: está gravemente enfermo, según reportes de prensa

Raúl Castro fue visto por última vez en público el 13 de agosto, en el Teatro Karl Marx de La Habana, donde asistió a la gala por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

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En las últimas horas se ha hablado sobre Raúl Castro y su estado de salud. Aparentemente, fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral y se encuentra en estado grave. Eso se sabe por reportes de prensa, pues el hermetismo en la isla ha impedido que se conozca una versión oficial sobre ello.

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El Diario Las Américas reportó el martes que Castro está siendo asistido con equipos para mantenerlo con vida luego de padecer un accidente cerebrovascular, según información confidencial que llegó a esa sala de redacción. El Gobierno cubano, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto.

A eso se sumó WPLG Local Ten, que, citando al profesor jubilado de la Universidad de Miami Andy Gómez, quien atribuyó la información a “fuentes confiables dentro de Cuba”, aseguró que Castro había sido hospitalizado. Ante este panorama, una fuente del Miami Herald en La Habana dijo que no hay indicios en las calles de que estuviera ocurriendo algo extraordinario y que la gente sigue con sus asuntos habituales.

Lo que sí se ha visto en el último tiempo es que Castro, sobre quien recurrentemente se crean rumores de muerte y enfermedad, está cada vez más frágil. De hecho, por primera vez en al menos tres décadas, no asistió en julio al aniversario del asalto al Moncada. Él fue visto por última vez en público el 13 de agosto, en el Teatro Karl Marx de La Habana, donde asistió a la gala por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro.

Raúl Castro, de 95 años, fue imputado por Estados Unidos por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves. Se le acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de dos avionetas.

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