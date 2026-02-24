Lo que se sabe de los agujeros en avión de American Airlines que viajaba de Colombia a Miami

Un Boeing 737 de American Airlines aterrizó en Miami con orificios en el ala derecha. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Un equipo de mantenimiento de American Airlines descubrió una serie de agujeros en el ala derecha de un Boeing 737 MAX 8, luego de que la aeronave completara el vuelo AA923 desde Medellín, Colombia, con destino al Aeropuerto Internacional de Miami.

Pese al hallazgo de las perforaciones en la estructura, la aerolínea confirmó que el aterrizaje se realizó sin inconvenientes y que no se reportaron heridos ni emergencias durante el trayecto. El incidente fue detectado durante una inspección rutinaria posterior al vuelo.

Según los reportes iniciales, el avión se encontraba el domingo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, que sirve a Medellín, y estaba completando un viaje de ida y vuelta cuando se identificaron los daños. Los orificios fueron localizados específicamente en el alerón derecho, pieza fundamental para el equilibrio lateral de la aeronave.

Aunque el avión tiene capacidad para más de 160 pasajeros, aún no se ha precisado la cifra exacta de personas a bordo al momento del suceso. No obstante, herramientas de rastreo como FlightAware indicaron que el vuelo no sufrió retrasos ni cambios significativos en su ruta original.

Tras el aterrizaje en Florida, la compañía tomó medidas inmediatas para garantizar la seguridad operativa.

“La aeronave fue retirada inmediatamente del servicio para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con todas las autoridades competentes para investigar este incidente”, declaró American Airlines en un comunicado difundido por The New York Post.

Según reportó Univision, “no hubo problemas durante el vuelo ni heridos a bordo relacionados con el incidente”. Actualmente, el Boeing 737 permanece en tierra mientras un equipo de ingenieros realiza una evaluación exhaustiva de los daños y se intenta determinar el origen de los agujeros.

Pese a que medios como The New York Post o Univision han descrito los agujeros como “impactos de bala”, las autoridades colombianas le aseguraron al diario El Tiempo que no fueron balas y que todavía no es claro cómo se originaron las perforaciones. La Aerocivil trabaja con la aerolínea estadounidense para aclarar los hechos.

