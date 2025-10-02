Lo que se sabe del choque de dos aviones en el aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

Imagen de referencia. Los dos aviones transportaban un total de 93 pasajeros. Foto: ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos aviones operados por una subsidiaria de Delta chocaron el miércoles en la pista del aeropuerto LaGuardia (LGA) de Nueva York, según indicaron autoridades y la aerolínea.

El incidente, que involucró dos aviones de Endeavor Air, ocurrió a las 8:58 p. m. (hora de Colombia) mientras uno estaba aterrizando y el otro preparándose para despegar, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Una persona fue llevada al hospital tras sufrir “lesiones que no amenazan su vida”, añadió. Delta informó sobre una lesión menor a un asistente de vuelo.

Imágenes compartidas por medios estadounidenses, que la AFP no pudo verificar de inmediato, mostraron daños en el morro de uno de los aviones.

Le podría interesar: Australiana que mató a familiares de su exesposo con hongos tóxicos apelará su condena

La autoridad portuaria indicó que las operaciones en LaGuardia, uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, no se interrumpieron.

Delta, la empresa matriz de Endeavor Air, dijo que “trabajará con todas las autoridades para revisar” las medidas de seguridad tras el accidente que describió como “una colisión a baja velocidad mientras rodaban por la pista”.

Citando información preliminar, Delta señaló que el ala del avión que estaba rodando antes de su partida hacia Roanoke, Virginia, hizo “contacto con el fuselaje de la aeronave que estaba llegando”.

Los dos aviones transportaban un total de 93 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, agregó Delta.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com