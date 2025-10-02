Australiana que mató a familiares de su exesposo con hongos tóxicos apelará su condena

La asesina convicta Erin Patterson saliendo de la Corte Suprema de Victoria en Melbourne el 8 de septiembre de 2025. Foto: Agencia AFP

La mujer australiana que asesinó a tres familiares de su esposo por medio de comida envenenada con hongos tóxicos apelará su condena a cadena perpetua, según informó su abogado ante un tribunal el jueves.

Tras un mediático juicio que acaparó la atención mundial, Erin Patterson fue declarada culpable en julio de asesinar en 2023 a los padres y a una tía de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que terminó en tragedia.

A inicios de septiembre, la mujer de 51 años fue sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de tres décadas.

El abogado de la mujer, Richard Edney, declaró en una audiencia administrativa en la Corte Suprema del estado de Victoria que su clienta tiene la intención de “apelar la condena”, sin detallar los motivos.

El equipo legal de Patterson tendrá 28 días para presentar los documentos pertinentes antes de que un tribunal considere si aprueba la apelación, según la cadena de televisión nacional ABC.

A lo largo de un juicio que duró más de dos meses, Patterson sostuvo que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con “Amanita phalloides”, o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Sin embargo, un jurado compuesto por 12 personas la halló responsable del asesinato de los padres de su esposo Simon, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson, en su casa de Leongatha, en Victoria.

También fue declarada culpable de intentar matar a Ian, el esposo de Heather.

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso.

