“Lo que sucedió aquí es terrorismo doméstico”, aseguró Joe Biden desde Buffalo

La intervención de Joe Biden en Buffalo no fue tan lejos como algunos sectores querían, pues no condenó directamente a los provocadores de la teoría del reemplazo y otras provocaciones raciales. Foto: DAVID MAXWELL

El presidente estadounidense, Joe Biden, desde Buffalo, estado de Nueva York, aseguró que “lo que sucedió aquí es simple y directo: terrorismo. Terrorismo. Terrorismo doméstico”, refiriéndose al tiroteo que dejó diez personas muertas el fin de semana. Antes de llegar armado a un supermercado de la ciudad, Payton Gendron, de 18 años, dejó un documento escrito de 180 páginas que recuerda otros ataques en Estados Unidos: el tiroteo en 2018 en una sinagoga de Pittsburgh, que dejó 11 muertos, y el ataque en un Walmart de El Paso, Texas, en el que murieron 23 personas. Todos tenían un elemento en común: la teoría del reemplazo.

En su discurso, el mandatario, aunque no dio nombres, acusó a ciertos políticos y expertos de promover deliberadamente la teoría de la conspiración y avivar la animosidad racial por un deseo de ganar puntos políticos y dinero. Esto, dado que este postulado se ha convertido en un constante tema de conversación entre los líderes republicanos y sus seguidores, como Tucker Carlson, presentador de Fox News. “Hago un llamado a todos ustedes para que rechacen la mentira. Hago un llamado a todos los estadounidenses para que rechacen la mentira, y condeno a quienes difunden la mentira por poder, ganancias políticas y dinero”, puntualizó Biden.

Ahora bien, su intervención no fue tan lejos como algunos sectores querían, pues no condenó directamente a los provocadores de la teoría del reemplazo y otras provocaciones raciales, se lee en The New York Times. Esto, dado que, según se lee en el diario estadounidense, “cuando Biden habla de manera más asertiva sobre la política divisiva, como en el aniversario del ataque al Capitolio, se le acusa de violar su propia promesa de traer armonía al país, dejándolo en una especie de aprieto”.

