Los 10 mejores lugares para celebrar el 4 de julio en EE. UU., según USA Today

Fuegos artificiales iluminan el cielo cerca del Monumento a Washington durante las celebraciones del 4 de julio en la Casa Blanca en Washington D. C. en 2025. Foto: EFE - Alex Brandon / POOL

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Este sábado, 4 de julio, Estados Unidos cumple 250 años de independencia en medio de una profunda división política. El presidente Donald Trump pronunciará un discurso en el Monte Rushmore y organizará un mitin en el National Mall con fuegos artificiales que ha presentado como “el mayor espectáculo del mundo”. Sin embargo, una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada este jueves mostró que el 61 % de los estadounidenses piensa que el país no está a la altura de los ideales de la Declaración de Independencia.

Pese al tenso momento que atraviesa la nación, para millones de estadounidenses el 4 de julio sigue siendo una fecha de celebración colectiva en la que se preparan cientos de festejos en las principales ciudades del país.

“Creo que se ha politizado, pero eso no cambia que el 4 de julio es una gran festividad para todos nosotros”, dijo Matt Jarvis, emprendedor de Los Ángeles de 55 años, a la AFP.

Mientras el país celebra un día festivo previo a su Día Nacional, las autoridades advierten sobre las temperaturas extremas que se esperan en varias ciudades importantes, donde el jueves ya se alcanzaron récords.

Sumado a la alta humedad, se espera que el índice de calor alcance los 40 °C en Boston y Filadelfia, y los 45 °C en la capital, Washington D.C.

“Este nivel de calor puede ser mortal para quienes no cuenten con aire acondicionado adecuado y no se mantengan suficientemente hidratados”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del estado de Nueva York.

En Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, “se espera que hoy se alcance el punto álgido de la ola de calor, con temperaturas que podrían llegar a los 46 °C”, advirtió el alcalde Zohran Mamdani el viernes por la mañana.

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“Manténganse frescos, alerta y cuiden de sus vecinos”, instó. Esta “peligrosa ola de calor sin precedentes” afecta la mitad oriental de Estados Unidos desde mediados de semana y se espera que continúe a lo largo de la costa este, trayendo consigo fuertes tormentas eléctricas.

En medio de estas advertencias, USA Today eligió los diez mejores lugares para celebrar el aniversario y los festejos que las acompañan tradicionalmente.

10. Washington D.C.

Desde el Jardín Oeste del Capitolio, el concierto gratuito “A Capitol Fourth” se ha convertido en una de las máximas tradiciones relacionadas con el 4 de julio. Lleva 45 años transmitiéndose por la cadena pública PBS y culmina con fuegos artificiales sobre el horizonte de la capital.

9. Fort Lauderdale, Florida

Cuenta con el “4th of July Spectacular”, un evento gratuito en la playa con bandas en vivo, juegos y zona infantil con toboganes de agua. Arranca al mediodía y termina a las 9:15 p. m.

8. Austin, Texas

La Sinfonía de Austin toca al atardecer junto al lago Lady Bird, seguida de fuegos artificiales. Es gratuito, aunque hay entradas VIP con acceso preferencial.

7. Nashville, Tennessee

Acá se celebra el festival de dos días “Let Freedom Sing!” que cuenta con uno de los mayores espectáculos pirotécnicos del país, sincronizado con la Orquesta Sinfónica de Nashville. También hay un show de 400 drones y ha llegado a reunir 350.000 asistentes.

6. Memphis, Tennessee

La celebración es gratuita a orillas del río Mississippi y cuenta con tres escenarios simultáneos, con música en vivo, camiones de comida y fuegos artificiales sobre el río.

5. Bristol, Rhode Island

Es la celebración del 4 de julio más antigua del país, iniciada en 1785. Son en total tres semanas de eventos que culminan con un desfile visto por más de 200.000 personas. Bristol, de acuerdo con USA Today, se autodenomina “el pueblo más patriótico de América”.

4. St. Louis, Missouri

La celebración incluye dos noches de fuegos artificiales lanzados desde barcazas en el río Mississippi, con el Arco Gateway de fondo.

3. Filadelfia, Pensilvania

“Wawa Welcome America” es el festival veraniego más grande de Filadelfia. Inicia en la celebración del “Juneteenth”, el 19 de junio, y llega hasta el 4 de julio con conciertos, mercados nocturnos y fuegos artificiales frente al Museo de Arte. Todos los museos de la ciudad tienen un día de entrada gratuita durante el festival.

2. San Diego, California

San Diego cuenta con el “Big Bay Boom”, el show pirotécnico más grande de California, lanzado desde cuatro barcazas en la bahía de la ciudad. Es visto por medio millón de personas.

1. Pittsburgh, Pensilvania

Es la celebración ganadora, según los lectores de USA Today. La ciudad se reune en el histórico Point State Park, donde desde las 4 p. m. hay música local, comida y zona familiar. Los fuegos artificiales, lanzados desde la confluencia de tres ríos, arrancan a las 9:35 p. m.

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