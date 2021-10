“Los impuestos de EE.UU. no se usarán para atacar a los manifestantes en Colombia”

El 3 de octubre, el congresista demócrata James McGovern viajó de Washington a Bogotá en una visita oficial del Congreso de EE. UU. a Colombia. Durante su estadía, McGovern viajó a Cali, Santander de Quilichao, y a Sumapaz donde tuvo varias reuniones con gobernadores y oficiales del Gobierno, incluyendo un encuentro con el presidente Iván Duque. Este jueves, en una rueda de prensa, el representante habló sobre sus hallazgos en el país.

Ataques a periodistas y brutalidad policial

McGovern sostuvo que en varios de los encuentros, incluido el que tuvo con Duque, hizo un llamado sobre la vigilancia ilegal contra periodistas y otros defensores de derechos humanos. “Es sumamente importante identificar quién está detrás de esto, y será un tema al que le haremos seguimiento varios congresistas de EE. UU.”, dijo.

El congresista explicó que también tuvo algunos encuentros con las víctimas de abuso policial: “Estuvimos con los familiares de los jóvenes que fueron asesinados por la policía durante las protestas recientes (...) Estas familias continúan siendo intimidadas por las fuerzas de seguridad, incluida la policía”, sostuvo.

No es la primera vez que un congresista de EE. UU. advierte sobre la violencia policial en Colombia. De hecho, la llegada de McGovern al país se dio pocos días después de que la Cámara de Representantes de ese país aprobara una lista de propuestas presentadas por la bancada demócrata en el marco del debate sobre el presupuesto anual de gastos de defensa. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez solicitó que en el presupuesto se prohíba la venta de ayuda militar, armamento y entrenamiento al Esmad, que según su oficina es directamente responsable de abusos atroces durante las protestas de abril de 2021.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, McGovern sostuvo que varios miembros del Congreso de su país, así como los estadounidenses, “no van a permitir que los impuestos de EE. UU. sean utilizados para violar los derechos de manifestantes legítimos, o para matar a líderes sociales en Colombia o en cualquier otra parte del mundo”.

Amenazas a líderes sociales y la paz

McGovern también se reunió con líderes campesinos, afro, indígenas, y de la comunidad LGBTIQ. “Muchos de ellos nos comentaron sobre las amenazas que están enfrentando en sus territorios. Además, estoy muy preocupado por los temores y la frustración de las organizaciones que están luchando a favor de los derechos humanos y por una paz sostenible. Muchas de las personas con las que nos encontramos nos comentaron que sienten que el país va en una dirección equivocada y peligrosa”.

Por todo esto, McGovern envió un mensaje contundente: “Valoro la amistad entre en EE. UU. y Colombia. Pero me preocupan los retrocesos que sé que son de interés para el Congreso de los EE. UU. Estoy realmente preocupado por la situación de derechos humanos en este país, y por la falta de implementación del Acuerdo de Paz”, dijo el demócrata.

Con todo y esto, sostuvo que no todo está perdido. “Hay señales de esperanza. Me reuní con varios alcaldes que entienden que el diálogo es la forma de resolver los conflictos. Visité Sumapaz y me di cuenta cómo un gobierno comprometido, trabajando de la mano con una comunidad organizada, puede avanzar en traer la presencia estatal a una zona de conflicto”, agregó.

Su regreso a Washington

McGovern, como jefe del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de EE. UU., determina cuáles proyectos de ley se votan. Por lo que el congresista sostuvo que regresará a Washington para hablar con Nancy Pelosy, la vocera de la Cámara, así como con el presidente Biden, para informarles sobre lo que he visto en su visita a Colombia.

“No hemos tenido un debate integral sobre Colombia en muchos años; una gran parte de nuestra política hacia el país está en piloto automático, no cambia de una administración a otra, y no hay análisis sobre lo que funciona y lo que no. Cumplo mi viajo a Colombia convencido de que ese debate es más necesario que nunca”, concluyó.

