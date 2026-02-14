La Casa Blanca “celebra” San Valentín con memes sobre Maduro, los migrantes y Groenlandia

Una de las "tarjetas" de San Valentín publicadas por la Casa Blanca. Foto: White House

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de sus redes sociales, por medio de memes, el gobierno de Estados Unidos caricaturizó la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, la expulsión de migrantes por parte de Estados Unidos y la situación con Groenlandia.

Emulando una tarjeta de amor, este 14 de febrero, día en que se celebra la fiesta de San Valentín, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X publicó la histórica imagen de Nicolás Maduro esposado y con los ojos tapados, tomada el día de su detención y tras el ataque militar sin precedentes de Estados Unidos contra Venezuela, que dejó cerca de 100 muertos, según autoridades de Caracas, el 3 de enero pasado.

Maduro hoy, junto a su esposa, Cilia Flores, enfrenta en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico y está a la espera de una audiencia judicial en marzo próximo.

“Capturaste mi corazón”, dice en inglés el mensaje que acompaña la imagen en la supuesta tarjeta, de fondo rojo y con el “De” y “Para” del remitente y el destinatario.

Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6 — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026

En otra de las tarjetas, aparece Trump sentado en su escritorio en la Oficina Oval sosteniendo una carpeta que dice “Orden Ejecutiva 4547″, junto a “Eres mi Valentín” y firmada por el presidente.

Trump, durante su primer año de gobierno, como el presidente número 47 de los Estados Unidos, ha firmado más de 200 órdenes ejecutivas, más de lo que firmó en todo su primer gobierno (cuando fue el presidente número 45), según un análisis de Pew Research Center.

A través de estas órdenes, el mandatario ha cambiado la estructura del Ejecutivo y ha tomado decisiones sobre defensa, política exterior, migración y energía, entre muchos otros ámbitos.

En otro de los memes, aparece el senador demócrata Chris Van Hollen, de Maryland, visitando a Kilmar Ábrego García, de 29 años y casado con una ciudadana estadounidense, en una prisión de El Salvador.

El caso de Ábrego, un migrante que entró irregularmente a Estados Unidos cuando era un adolescente y que residía en Maryland antes de su expulsión, ha sido emblemático durante esta administración, pues se trató de una deportación por error que desencadenó una extenuante batalla judicial.

Ábrego, a quien la Casa Blanca acusaba de pertenecer a una pandilla, fue enviado a El Salvador en marzo. Una decisión judicial ordenó al gobierno de Estados Unidos “facilitar” el regreso del hombre, a lo que la administración hizo caso omiso. Finalmente, Ábrego fue regresado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales por supuesta trata de personas, de lo que se declaró inocente.

Fue liberado bajo fianza, detenido nuevamente por las autoridades migratorias y puesto en libertad otra vez. La justicia, en diciembre pasado, emitió finalmente una orden que impide a los funcionarios de inmigración volver a detener a Ábrego.

Por último, la Casa Blanca publicó este 14 de febrero una tarjeta lila con el mapa de Groenlandia y la inscripción “Es hora de definir nuestra situación/relación”.

Trump ha manifestado su intención de quedarse con Groenlandia, un territorio autónomo en el continente americano, pero que forma parte del Reino de Dinamarca.

La situación ha desencadenado una crisis diplomática no solo entre Estados Unidos y Dinamarca, sino en el seno de la OTAN, de la que ambos países son miembros.

Durante su discurso en el Foro de Davos (Suiza) a comienzos de este año, Trump dijo que no usaría la fuerza en Groenlandia y habló de un preacuerdo que resolvería la crisis.

Sin embargo, por el momento, nada se ha solucionado. Los ojos de Estados Unidos, Europa y Rusia siguen sobre Groenlandia, mientras se espera que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, se reúnan este fin de semana en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Algunos usuarios han respondido a la publicación de la Casa Blanca con memes similares, pero publicados por el programa de sátira política Daily Show.

En uno de ellos, se ve a la fiscal general, Pamela Bondi, con el tradicional poema infantil “La rosas son rojas”, pero con los versos tachados, en clara crítica a la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia (DoJ) que Bondi lidera ha sido criticado por supuestamente querer proteger al presidente Trump y personas vinculadas a Epstein en medio de la liberación masiva de documentos. Al mandatario se le ha exigido más transparencia sobre su relación con el fallecido delincuente sexual.

Por otro lado, la publicación hecha por el DoJ ha dejado expuestos datos sensibles de las víctimas de Epstein y sus cómplices, que eran principalmente mujeres y niñas vulnerables, reclutadas con fines de explotación sexual por la red que Epstein construyó y sostuvo durante años.

En otras, se ve al secretario de Guerra, Pete Hegseth, con el mensaje “te quiero hasta La Haya y de regreso”. Hegseth, vale la pena recordar, ha liderado la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico que, con bombardeos contra embarcaciones señaladas de narcotraficar, han matado a más de 130 personas.

Organizaciones de derechos humanos han calificado esto como ejecuciones extrajudiciales, mientras voces en el Congreso de Estados Unidos han pedido investigar lo ocurrido como crímenes de guerra, que las cortes ubicadas en la ciudad neerlandesa de La Haya juzgan.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com