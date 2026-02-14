Rubio destaca la amistad de EE. UU. con Europa, pero insiste en los términos de Trump

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en el hotel Bayerischer Hof, en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026. Se espera que la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebrará del 13 al 15 de febrero de 2026, reciba a unos 50 líderes mundiales. Foto: EFE - RONALD WITTEK

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, trató este sábado de serenar a sus socios europeos afirmando que Washington quiere “vigorizar” la relación transatlántica, para que una Europa “fuerte” ayude a remodelar el orden mundial siguiendo la visión del presidente Donald Trump.

Rubio adoptó un tono conciliador al tomar la palabra en la Conferencia de Seguridad de Múnich ante una audiencia de líderes europeos, traumatizados por el reciente afán del presidente Trump de apoderarse de Groenlandia.

“No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana”, dijo. “Queremos una alianza revitalizada”, y “que Europa sea fuerte”, insistió.

En un denso discurso, Rubio disparó contra “la inmigración masiva”, las políticas climáticas que “empobrecen a nuestros pueblos” y la “locura” de un libre comercio que desindustrializó a Europa y Estados Unidos “en beneficio de rivales y adversarios”.

Washington actuará “impulsado por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización”, dijo.

“Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa”, agregó.

El secretario de Estado, que es de origen cubano, arremetió duramente contra la inmigración, dos meses después de que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump esgrimiera ese argumento para decir que Europa se asoma a un “borrado civilizacional”.

Debemos “recuperar el control de nuestras fronteras”, lo cual “no es xenofobia, no es odio, es un ejercicio fundamental de soberanía”, dijo.

Críticas a la ONU

Rubio arremetió por otro lado contra la ONU, al tiempo que Washington promueve su Junta de Paz, un organismo apadrinado por Trump, que invitó discrecionalmente a decenas de países y se arroga funciones de resolución de conflictos.

“No podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol”, dijo Rubio, quien afeó a la ONU no haber parado los conflictos de Gaza y Ucrania ni el programa nuclear iraní, atacado por Israel y Estados Unidos el pasado junio.

Y sostuvo que la ONU no hizo nada frente al “dictador narcoterrorista” venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero bajo acusaciones de narcotráfico.

El discurso de Rubio marcó un giro respecto al pronunciado un año antes, en el mismo foro, por el vicepresidente J. D. Vance, quien acusó a los líderes europeos de poner en peligro la seguridad del continente por su política migratoria y sus medidas regulatorias contra los discursos extremistas y de odio en las plataformas y redes sociales norteamericanas.

“Me ha tranquilizado mucho el discurso”, es “un buen amigo”, reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Europa no ha hecho lo suficiente durante muchos años”, abundó el primer ministro británico, Keir Starmer. “Europa es un gigante dormido”, dijo en su discurso.

En la forma Rubio ha tranquilizado pero en el fondo, algunos piensan que nada ha cambiado.

“No se diferencia realmente de la posición general de la administración Trump”, estimó el exministro de Relaciones Exteriores lituano Gabrielius Landsbergis. “Simplemente fue más cortés”.

De hecho el propio Rubio declaró a Bloomberg News haber enviado “el mismo mensaje” que J. D. Vance el año pasado.

Ucrania en la mira

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró su llamado a una entrega más rápida de misiles de defensa antiaérea, al tomar la palabra este sábado ante líderes gubernamentales y jefes de defensa e inteligencia.

“No queda una sola central en Ucrania que no haya sido dañada por los ataques rusos”, dijo el mandatario, que acusó a su homólogo, Vladimir Putin, de ser un “esclavo de la guerra” que no lleva una “vida normal”.

El viernes, Rusia anunció una nueva ronda de conversaciones el 17 y 18 de febrero en Ginebra con representantes de Ucrania y Estados Unidos, para tratar de encontrar una salida al conflicto, que pronto entrará en su quinto año.

Rubio dijo que no sabe si los rusos “van en serio con la idea de acabar con la guerra”.

Este encuentro de Múnich también espera el sábado un discurso por videoconferencia de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Al margen de la conferencia, unas 200.000 personas se manifestaron en Múnich contra el régimen iraní, indicó a AFP la policía local.

En Múnich se encuentra este fin de semana el hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, quien pidió a Donald Trump “ayudar” al pueblo iraní.

