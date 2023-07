Maduro no permitirá observación electoral de la UE para las elecciones en Venezuela

En 2021, la Unión Europea envió una misión a Venezuela para acompañar las elecciones regionales, luego de 15 años. Foto: Agencia EFE

El Gobierno de Nicolás Maduro no permitirá ninguna misión de observación de la Unión Europea en las elecciones de 2024, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La decisión es un marcado retroceso del proceso para realizar un proceso electoral justo y transparente en el país.

“Te digo a ti Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano… No vuelven, por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta Europa imperial, asesina, esclavista, aquí no vuelven”, dijo Rodríguez.

El rechazo del oficialismo a la observación electoral de la Unión Europea coincide con la condena del Parlamento Europeo a la inhabilitación de algunos candidatos de la oposición, entre ellos María Corina Machado. Por esta razón, se teme que la decisión de Maduro haya sido una represalia por la actitud mostrada por la Eurocámara ante la situación de Machado y compañía.

“Es una evolución sumamente preocupante”, dijo la comisaria de Servicios Financieros de la Eurocámara, Mairead McGuinness, quien recordó otras inhabilitaciones como la de Henrique Capriles.

En 2021, la Unión Europea envió una misión a Venezuela para acompañar las elecciones regionales, destacando mejoras en la normativa, pero también deficiencias por superar. En su visita, 23 recomendaciones, entre las que incluyó mejorar la autonomía de la autoridad electoral y acabar con las inhabilitaciones políticas de disidentes. Esto último no ha ocurrido.

Tres de los principales aspirantes en las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre, están inhabilitados. Además de Machado, los otros candidatos perseguidos por el oficialismo son Capriles y Freddy Superlano.

La fecha de las próximas elecciones presidenciales aún no fue fijada. Falta la designación, por parte del Parlamento, controlado por el chavismo gobernante, de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la renuncia de sus directivos.

