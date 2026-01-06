Maduro suma a su defensa a experimentado abogado que asesoró al papá de Edward Snowden

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), llegan al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE - Stringer

Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas, sumó este martes a su defensa a Bruce Fein, un veterano abogado que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y que es experto en derecho constitucional.

Fein consta desde hoy en la plataforma judicial ‘online’ de EE. UU. junto al letrado de alto perfil Barry Pollack, que representó a Maduro ayer en su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York tras su captura y traslado al país suramericano el sábado en la madrugada.

Este abogado, que fue vicefiscal general asociado en el Gobierno de Reagan, es una reconocida figura del mundo legal en Washington D. C. desde hace 50 años, colabora frecuentemente con medios de comunicación, escribe libros y asesora a políticos sobre derecho.

En la página web del bufete a su nombre, figura que Fein ha “asistido a varios países al escribir o reescribir sus constituciones”, ofrece tutoriales constitucionales a congresistas del país y fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012, entre otras actividades.

El abogado, que se graduó con honores en la facultad de Derecho de Harvard, ha servido “en los más altos niveles de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno”, agrega.

Fein tiene un boletín en Substack, en el que destaca un texto titulado “Presidente Trump, está usted despedido por delitos incapacitantes” y cita varias órdenes ejecutivas que denuncia como anticonstitucionales.

El letrado se ha mostrado crítico con la política de Trump con Venezuela, y este 4 de enero publicó un artículo titulado ‘Venezuela será el Waterloo de Trump’ en el Baltimore Sun, una semana antes había escrito que el Gobierno “abraza el intervencionismo bajo su propio riesgo”.

El otro miembro de la defensa de Maduro, Pollack, planteó ayer en el tribunal “dudas sobre la legalidad” del “secuestro por parte de militares” de Maduro, reivindicó sus “privilegios” y adelantó que presentará “numerosos” documentos previos al juicio para abordar esas cuestiones.

Mientras Pollack es recordado por haber defendido al fundador de Wikileaks, Julian Assange, Fein asesoró al padre de Edward Snowden, extrabajador de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional recordado por filtrar información que expuso cómo las agencias de inteligencia estadounidense espiaban a ciudadanos del común.

Snowden, no obstante, aclaró en su momento que ni su padre (que buscaba negociar un retorno seguro a EE. UU. para su hijo) ni Fein lo representaban.

Así, Maduro consolida un equipo de defensa formado por los representantes de figuras que se han opuesto al proceder del gobierno estadounidense, que expusieron sus abusos y los de otros gobiernos, y dieron origen a litigios emblemáticos.

Vale la pena recordar que, en su momento, Nicolás Maduro ofreció asilo a Snowden, quien finalmente se mudó a Rusia, en donde se nacionalizó.

