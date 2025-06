“El gallo nace para pelear”: mexicanos marcharon en defensa de esta tradición

Personas participan en una manifestación contra la prohibición de las peleas de gallos este jueves, en Ciudad de México (México). Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre aves, jaulas y caballos, miles de manifestantes de diferentes extremos de México marcharon este jueves para defender que “el gallo nace para pelear” y que esta es una tradición que persiste en los pueblos y rancherías a diferencia de lo que se ve en la Ciudad de México, en donde se aprobaron “las corridas de toros sin sangre”.

Esta reforma, impulsada el pasado marzo por el Congreso de la capital mexicana y respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, excluyó la prohibición de las peleas de gallos debido a que según la Comisión de Puntos Constitucionales esta actividad sí demuestra “un arraigo cultural” en algunas alcaldías de la metrópoli y requiere de consulta.

Bajo ese contexto y para evitar la prohibición de esta “actividad gallística”, como ha sucedido en los estados de Veracruz y Quintana Roo (al este del país), criadores de esta ave realizaron una marcha hasta el Zócalo de la capital mexicana, donde demandaron que “se debe escuchar a todas las voces” ante los llamados a su cancelación por parte de los defensores de los animales.

Ese es el caso de Francisco Baluarte, originario del Estado de México, lugar donde tiene su criadero de pelea desde hace 9 años que quiere seguir trabajando, así como lo hacen otras dos millones de personas a través de empleos directos e indirectos en el país.

Le puede interesar: Argentina juzgará en ausencia a iraníes y libaneses por la bomba a la AMIA en 1994

Exigen consulta en pueblos sobre gallos

“Si solo vamos a escuchar a la gente de las ciudades o en edificios, es muy difícil que obtengamos el verdadero valor del gallo de pelea, para hacer una verdadera consulta se tiene que ir a todos los pueblos porque estas aves están desde el valle más profundo hasta la sierra más alta”, destacó.

Baluarte también resaltó que la verdadera “defensa de los animales” debería permitir la “evolución de la especie”, ya que “el gallo de pelea tiene una naturaleza propia y si la presidenta o cualquier ciudadano quisiera aprender de gallos tiene que ver que hay pollos recién nacidos de uno o dos días peleándose entre ellos”.

De igual modo se expresó José Antonio Villa Landeros, quien lleva 15 años criando a esta ave para su combate en Guanajuato (centro de México), uno de los estados que más tuvieron presencia en esta movilización.

Villa Landeros apuntó que el criador no incita al gallo a estar a la defensiva, que éste ya “nace para pelear” porque “lo trae en sus genes”.

“No hacemos maltrato animal”

En esa misma línea, Mario Delgadillo, que se dedica a la misma actividad en el municipio de Tepotzotlán, afirmó que “hay mucho desconocimiento” sobre este animal y del entorno relacionado con la tauromaquía, una actividad que no practica, pero que también viene a defender en esta marcha.

También hizo un llamado a Sheinbaum a visitar “las galleras” para que vea “las condiciones en las que se encuentra el pollo desde que nace” porque muchas veces “comen hasta mejor que nosotros”.

“No hacemos maltrato animal e incitamos a que esta labor sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial”, subrayó.

Las peleas de gallos en México han sido reconocidas como patrimonio cultural inmaterial en los estados de Hidalgo, Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas al apelar a la tradición y a los ingresos económicos que generan.

En México existen más de 1.200 clubes y asociaciones de criadores de gallos de pelea que celebran alrededor de tres millones de peleas de gallos al año, para las cuales se necesitan unos 40 millones de aves de combate.

Siga leyendo: Murió Clark Olofsson, el ladrón que inspiró el nombre del “síndrome de Estocolmo”

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com